Крупнейший производитель ПК в мире одним махом обрушил свои акции в пропасть

Lenovo пережила сильнейшее обесценивание своих акций за последние 10 лет. Они упали в цене на 17% на Гонконгской бирже, что стало следствием всего лишь одного решения компании. Это была реакция рынка на внезапный отказ Lenovo размешать свои акции на бирже Шанхая, где она планировала привлечь $1,5 млрд.

Lenovo стремительно дешевеет

Компания Lenovo спровоцировала молниеносное падение своих акций всего лишь одним своим решением. Как пишет Reuters, она в последний момент передумала и отказалась размещать свои акции на Шанхайской бирже, в результате чего ее стоимость ее акций на бирже Гонконга «спланировала» вниз более чем на 17%.

Эксперты Reuters назвали это крупнейшим падением цены акций Lenovo за последние 10 лет. Сама же Lenovo пока утверждает, что отказ от листинга в Шанхае если и отразится на ее финансовом положении, то лишь едва заметно.

Акции компании в одночасье рухнули с 8,79 гонконгских долларов ($1,13 по курсу на 12 октября 2021 г.) до 7,33 гонконгских долларов ($0,94).

Lenovo считает, что отказ от листинга в Шанхае не навредит ей

Lenovo – это китайский производитель ПК, смартфонов, планшетов и другой техники. На мировом рынке компьютеров она удерживает 24,1-процентную долю по итогам II квартала 2021 г. (статистика Statista.com), что делает ее крупнейшим ПК-вендором в мире. За ней следуют американские HP (20%), Dell (17,1%) и Apple (8,5%).

Недостоверность информации

Свои акции Lenovo планировала разместить на технологической площадке STAR Market, принадлежащей Шанхайской бирже. В ходе листинга компания намеревалась привлечь в пределах $1,5 млрд.

График стоимости акций китайского техногиганта

Свое решение отказаться от затеи Lenovo без объяснений не оставила, связав ее с недостоверной финансовой информацией. Со слов представителей компании, в ее проспекте по результатам проверки могут обнаружиться некие неточности, возникшие на фоне «большого масштаба и сложности структуры бизнеса» компании.

Никаких дополнительных подробностей компания раскрывать не стала. Между тем, в списке причин для отказа от листинга значатся и некие «рыночные условия».

Ситуация повторяется

Обрушить акции Lenovo может не только отказ от листинга на бирже, но и информация о сотрудничестве с прямым конкурентом. Такая ситуация произошла в начале февраля 2014 г., когда появились сведения о подготовке Lenovo к созданию совместного предприятия с японской Sony.

Официальное заявление Lenovo об отказе размещать акции в Шанхае

Информацию о грядущей сделке распространила телекомпания NHK. Проблема на тот момент была именно в выборе партнера, поскольку Sony в тот период времени переживала не лучшие свои времена. Бизнес компании по выпуску компьютеров квартал за кварталом приносил убытки, как и производство смартфонов. То же касалось и сегмента телевизоров, который на тот момент был убыточным для Sony на протяжении девяти лет.

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Информация о партнерстве Lenovo с Sony моментально обрушила акции китайского вендора на Гонконгской бирже на 16,4%. На тот момент это был рекорд компании за последние пять лет. В октябре 2021 г. она сумела «улучшить» свой результат.

На рынке ПК дела у Lenovo из года в год идут хорошо

За последнее десятилетие у акций Lenovo были и другие периоды падения, но столь резких и стремительных замечено не было. Например, в октябре 2018 г. Ценные бумаги компании подешевели на 4%.

Опыт российских компаний

Пережить масштабное обесценивание акций довелось и ряду российских ИТ-компаний. Один из ярчайших примеров современности – компания «Яндекс». В октябре 2019 г. менее чем за час ее акции на бирже NASDAQ обрушились больше чем на 15%. На московской бирже падение составило 18%. Эксперты связали это с законопроектом (на тот момент) о значимых информационных ресурсах. Документ за авторством депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Антона Горелкина был внесен на рассмотрение в нижнюю палату в июле 2019 г., и в нем он предлагал ввести ограничения на долю владения иностранными физлицами и зарубежными компаниями в подобного рода ресурсах – не более 20%. В итоге компания потеряла $1,5 млрд.

В апреле 2021 г. акции «Яндекса» упали на 7% на тех же биржах. Причиной стало дело против компании, заведенное Федеральной антимонопольной службой России (ФАС) за дискриминацию сторонних сервисов в своем поисковике.