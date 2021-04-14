Власти пошли войной на «Яндекс». Акции поисковика обвалились в Москве и в Нью-Йорке

Акции «Яндекса» на Московской бирже и NASDAQ обрушились за считанные минуты после того, как ФАС завела на него дело. В августе 2020 г. на компанию за злоупотребление доминирующим положением и нечестные методы конкуренции пожаловались конкуренты, и в феврале 2021 г. ФАС выдала ей предписание устранить все указанные в этой жалобе нарушения, однако «Яндекс» не выполнил требование ведомства.

Крах на бирже

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) завела дело на интернет-гиганта «Яндекс» за дискриминацию сторонних сервисов в своем поисковике. Компания выразила несогласие с решением ведомства, поскольку теперь ей грозит оборотный штраф от суммы выручки на рынке.

Сложившаяся ситуация отрицательно повлияла на рыночную стоимость «Яндекса». После открытия дела акции компании, торгующиеся на Московской бирже, обвалились почти моментально – ФАС опубликовала сообщение о начале преследования 13 апреля 2021 г. в 17:44 по Москве, а к 18:33 часам того же дня ценные бумаги компании подешевели на 7,1% до 4510 руб. Всего за час «Яндекс» потерял 106 млрд руб. рыночной капитализации. К моменту закрытия биржи котировки выросли до 4600 руб.

Котировки "Яндекса" на Московской бирже

На бирже NASDAQ складывается аналогичная ситуация. В 10:45 13 апреля 2021 г. по времени Нью-Йорка стоимость акции составляла $63,27, то к 16:40 того же дня она находилась на уровне $59,85.

В чем обвиняют «Яндекс»

Еще в конце февраля 2021 г. служба выдала «Яндексу» предупреждение о необходимости до 1 апреля 2021 г. обеспечить равные условия демонстрации сервисов на страницах поисковой системы, в том числе и для участников рынка – непосредственных конкурентов группы «Яндекс». По данным ведомства, интернет-гигант не выполнил его. «Организация не исполнила предупреждение антимонопольного органа о прекращении создания дискриминационных условий на рынке поиска в сети “Интернет”», – говорится в сообщении ФАС.

Февральское предписание "Яндексу"

Данное предупреждение №МШ/13049/21 стало следствием обращения в ФАС сразу нескольких интернет-сервисов, объединившихся в ИТ-коалицию. В августе 2020 г., как сообщал CNews, на «Яндекс» пожаловались сервис объявлений «Авито», онлайн-кинотеатр ivi, сервис по продаже автомобилей Drom.ru, картографическая платформа 2ГИС, а также порталы ЦИАН, «Профи.ру», «Туту.ру» и ряд других веб-проектов – по их словам, в поисковой выдаче «Яндекса» есть специальный виджет – «колдунщик», который помогает пользователям искать объявления и ответы на вопросы, а также покупать товары и услуги без перехода на отдельную страницу.

«Колдунщик» представляет собой алгоритм параллельного поиска с подключённой тематической базой данных. Цель виджета – быстрый подбор наиболее релевантных результатов по определённой теме. Данные для «колдунщиков» могут поступать как из других сервисов Яндекса (например, «колдунщик» видео), так и из различных источников (например, «колдунщик» отключения горячей воды). Это может быть курс валют, картинка, перевод слова, расписание транспорта и многое другое.

Публикация ФАС о заведении дела против "Яндекса"

По мнению участников ИТ-коалиции, «колдунщики» за счет выделяющегося и заманчивого внешнего вида переманивают пользователей от естественных поисковых результатов, за места в которых конкурируют остальные игроки этого рынка. В результате «Яндекс» уводит до 50% трафика конкурентов за счет применения методов рекламы и продвижения, доступных только сервисам этой компании. При этом «Яндекс» не маркирует «колдунщиков» как рекламу, поэтому пользователь не осознает, что результаты поиска не являются частью органической выдачи, тем самым интерес пользователей к сервисам «Яндекса» искусственно повышается за счет конкурентов.

Чем все это грозит «Яндексу»

Антимонопольная служба увидела в действиях «Яндекса» признаки нарушения ст. 10 закона «О защите конкуренции» (запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением). Точнее, «Яндекс» мог нарушить п.8 ч.1 этой статьи (создание дискриминационных условий). Теперь компании грозит оборотный штраф от суммы выручки на рынке в соответствии со статьей 14.31 КоАП РФ.

Ситуация с акциями "Яндекса" на NASDAQ

«ООО “Яндекс” предоставляет сервисам группы “Яндекс” преимущественные возможности по продвижению (привлечению внимания пользователей) сервисов в поисковой системе “Яндекс”. Такие действия могут приводить к созданию дискриминационных условий деятельности на смежных с поиском товарных рынках», – указано в сообщении ведомства.

«Яндекс» не согласен

Интернет-гигант выразил свое несогласие с обвинением в ограничении конкуренции и заявил о полной готовности отстаивать свою позицию. «Мы не согласны с обвинением в ограничении конкуренции и готовы отстаивать свою позицию. Обогащенные ответы на поиске – это мировая практика, все поисковики дают расширенные ответы пользователям. Свыше 30 тыс. компаний уже бесплатно используют нашу технологию обогащенных ответов. Более того, мы уже расширяем доступные технологии обогащенного ответа для наших партнеров», - отметили представители «Яндекса».

"Яндекс" не считает себя виновным в нарушении закона о защите конкуренции

Это не первое несогласие «Яндекса» с решением ФАС по данной ситуации. В конце февраля 2021 г., после получения предупреждения его представители заявили, что некоторые требования ведомства были реализованы в поиске еще до этого предписания, а ряд других предписаний компания и вовсе посчитала неправильными. «Исполнение всех перечисленных требований ухудшает качество поиска для пользователя, а значит – и положение поиска Яндекс» на рынке по сравнению с конкурентами», - сообщили тогда сотрудники компании.

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Примечательно, что про «мировую практику» в компании говорили и после получения предупреждения в конце зимы 2021 г., и после заведения дела. Отметим также, что в первых числах апреля 2021 г., по данным ФАС, «Яндекс» обратился в ведомство с ходатайством о переносе сроков исполнения требований, озвученных в предупреждении, на один месяц.