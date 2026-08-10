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U.S. NDAA National Defense Authorization Act Закон США О бюджетных ассигнованиях на национальную оборону

СОБЫТИЯ


10.08.2026 Британские морские разведывательные беспилотники ВМС отправляли данные в Китай 1
16.08.2024 США увидели угрозу нацбезопасности в самых массовых в мире Wi-Fi-роутерах TP-Link. Их продажу могут запретить 1
03.05.2024 У американских операторов проблемы с заменой запрещенного «железа» Huawei и ZTE. Не хватает $3 миллиардов 1
28.02.2022 Новинка Honeywell: уличная 4K камера серии 70 с бортовой видеоаналитикой и поддержкой распознавания лиц 1
12.09.2019 США ввели вечный запрет на программы «Касперского» 1
14.08.2018 Трамп запретил американским чиновникам использовать Huawei и ZTE. Опрос 2
19.06.2018 Сенаторы США подставили Трампа, проголосовав против возвращения ZTE в бизнес 2
31.05.2018 «Касперскому» не дали засудить правительство США 2
22.04.2016 Dell выпустила новую версию аналитической платформы Statistica 1

Публикаций - 9, упоминаний - 12

U.S. NDAA и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4677 4
ZTE Corporation 800 4
Microsoft Corporation 25776 3
Системы и Проекты ГК 40 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Qualcomm Technologies 1974 2
Intel Corporation 12812 2
Micron Technology - Crucial - Ballistix 365 2
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 57 2
Технологии Будущего 169 1
АРМО ГК - АРМО-Системы 372 1
АРМО ГК 185 1
Hytera 18 1
Dell EMC 5180 1
Cisco Systems 5371 1
Dell Technologies - Dell Computer 2219 1
Check Point Software Technologies 829 1
Oracle Corporation 7074 1
TP-Link - ТП-Линк 230 1
Honeywell 309 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 86 1
Hikvision - Хиквижн 73 1
Teradata - Терадата 225 1
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 50 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 109 1
Netgear 252 1
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 39 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5969 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3199 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 3
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 1
U.S. Congress - United States Senate - Комитет по разведке Сената США - Комитет по национальной безопасности Сената США 15 1
U.S. GSA - General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 30 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 1
Судебная власть - Judicial power 2501 1
Five Eyes - FVEY - AUSCANNZUKUS 16 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3903 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 1
U.S. FAR - The Federal Acquisition Regulation Council - Управляющий совет по федеральным закупкам США 1 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35000 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22945 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3718 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13489 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26803 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33496 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14271 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 2
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 625 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6496 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1433 1
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1488 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6472 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10747 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4005 1
Карты памяти - Запоминающее устройство 2315 1
БТиЭ - Электрообогреватели - Масляный обогреватель - Масляный электрический радиатор - Конвекторный обогреватель - Инфракрасный конвектор 180 1
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi - WiFi маршрутизатор - WiFi спот 442 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9925 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22583 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3940 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10159 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2568 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13129 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6483 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6267 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2443 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18028 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12249 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3824 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 719 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2977 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5196 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10008 1
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 478 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7925 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5867 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 1
Google Android 15246 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Dell Statistica 4 1
Dell Boomi 5 1
Dell Edge Gateway 6 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1794 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5727 1
Apache Hadoop 470 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 1
Kaspersky GTI - Global Transparency Initiative - Глобальная инициатива по информационной открытости 27 1
Kaspersky Security Network - KSN 104 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 90 1
TP-Link Archer - серия роутеров - серия беспроводных маршрутизаторов 55 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 3
Касперский Евгений 337 2
Xi Jinping - Си Цзиньпин 66 2
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 1
Sessions Jeff - Сешнс Джеф 19 1
Coats Dan - Коутс Дэн 14 1
Kollar-Kotelly Colleen - Коллар-Котелли Коллин 56 1
Thompson John - Томпсон Джон 25 1
Raimondo Gina - Раймондо Джина 19 1
Rosenworcel Jessica - Розенворсель Джессика 5 1
Krishnamoorthi Raja - Кришнамурти Раджа 4 1
Гвоздев Дмитрий 145 1
Chvotkin Alan - Чвоткин Алан 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54753 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19146 5
Россия - РФ - Российская федерация 166226 3
Европа 24964 2
Израиль 2857 2
Иран - Исламская Республика Иран 1155 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47611 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13822 1
Индия - Bharat 5870 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Канада 5082 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Швейцария - Цюрих 279 1
Австрия - Австрийская Республика 1357 1
США - Колумбия - Вашингтон 1487 1
Новая Зеландия 737 1
США - Техас 1048 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 215 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57700 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53479 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4020 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7424 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8843 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1129 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2118 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8842 1
Энергетика - Energy - Energetically 5858 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 595 1
Центр прозрачности 28 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12308 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5584 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2257 1
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 88 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6096 3
NYT - The New York Times 1100 2
Washington Times 22 1
The Verge - Издание 619 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
Bloomberg 1627 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
The Washington Post 350 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
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