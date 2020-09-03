Intel представила процессоры Intel Core 11 поколения

Intel объявила новую эру мобильной производительности. Компания представила новое поколение процессоров для мобильных ПК и рассказала об эволюции взаимодействия со своей обширной партнерской экосистемой – движущей силе развития индустрии мобильных решений. Новые процессоры Intel Core 11 поколения с графикой Intel Iris Xe (кодовое название Tiger Lake) – лучшие процессоры Intel для тонких и легких ноутбуков, предлагающие выдающуюся производительность и возможности для выполнения реальных задач, совместной работы, творчества, игр и развлечений среди мобильных ПК на базе операционных систем Windows и ChromeOS.

Созданные с использованием технологии производства кремниевых чипов Intel SuperFin, процессоры Intel Core 11 поколения демонстрируют высокую энергоэффективность без ущерба для производительности и скорости отклика, работая на значительно более высоких частотах по сравнению с предыдущими поколениями процессоров Intel. До конца года Acer, Asus, Dell, Dynabook, HP, Lenovo, LG, MSI, Razer, Samsung и другие производители планируют представить более 150 мобильных ПК на базе процессоров Intel Core 11 поколения.

Кроме того, Intel представляет новый бренд Intel Evo для ноутбуков, соответствующих ключевым показателям и второй редакции спецификаций инновационной программы Project Athena. Ноутбуки, отмеченные бейджем Intel Evo, созданы на базе процессоров Intel Core 11 поколения с графикой Intel Iris Xe верифицированы как лучшие мобильные системы на основе технологий Intel для решения задач пользователя. В этом году запланирован выпуск более 20 устройств под брендом Intel Evo.

«Процессоры Intel Core 11 поколения с графической подсистемой Intel Iris Xe – это ощутимый скачок в реальной производительности мобильных систем и лучшие чипы, которые мы когда-либо создавали, – отметил Грегори Брайант (Gregory Bryant), исполнительный вице-президент Intel, руководитель подразделения, отвечающего за клиентские устройства (Client Computing Group). – Выбирая систему на базе процессоров Intel Core 11 поколения, особенно, если это одна из моделей Intel Evo, разработанных совместно с нами и верифицированных Intel, вы можете быть уверены, что получите лучший опыт использования ноутбука: от рабочих задач и создания контента до развлечений и игр».

Новый бренд и платформа Intel Evo объединяют модели ноутбуков, разработанные специально для того, чтобы помочь вам сосредоточиться на главном и добиваться результатов, где бы вы ни находились. Это устройства созданы на базе процессоров Intel Core 11 поколения с графикой Intel Iris Xe, верифицированы на соответствие второй редакции спецификаций и ключевым показателям пользовательского опыта (Key experience indicators, KEI) инновационной программы Project Athena по улучшенной тестовой методике. Совместно Intel и ее технологические партнеры вновь поднимают планку возможностей мобильных систем.

Специализированная методология тестирования устройств, разработанная Intel, основана на последовательном измерении производительности и времени работы от аккумулятора в реальных условиях и позволяет оценить, как ноутбук будет вести себя в реальной жизни. Бренд Intel Evo и обозначающий его бейдж присваивается только мобильным системам, которые соответствуют требованиям спецификаций Project Athena и показателям KEI или же превосходят их, включая равномерную отзывчивость при работе от аккумулятора, выход из режима сна менее, чем за 1 секунду, 9 или более часов автономной работы систем с дисплеями FHD в реальных условиях, до 4 часов работы систем с дисплеями FHD после менее чем 30 минут быстрой зарядки.

Ноутбуки под брендом Intel Evo предлагают лучшие в своем классе коммуникационные возможности благодаря встроенной поддержке универсального проводного подключения Thunderbolt 4, беспроводному адаптеру Intel Wi-Fi 6 (Gig+), а также камере, аудио-системе и дисплею премиального уровня. Основную информацию о второй редакции спецификаций, ключевых показателях и процессе тестирования вы можете найти в информационных материалах Intel Evo.

Intel Core 11 поколения с графической подсистемой Intel Iris Xe – лучшие процессоры Intel для ультратонких и сверхлегких ноутбуков на базе операционных систем Windows и ChromeOS. Это самая амбициозная однокристальная микросхема (SoC) Intel, которая демонстрирует не только новый уровень производительности мобильных систем, но и лучшие показатели для ноутбуков на базе процессоров Intel U-серии в играх, творчестве, развлечениях и при совместной работе. Лучшие легкие и тонкие платформы обладают широким набором встроенных компонентов, оптимизированных для качественной работы с центральным и графическим процессором, ускорителями ИИ и оптимизированным программным обеспечением для достижения максимальной производительности в наиболее часто используемых приложениях.

Широкие возможности для совместной работы. Процессоры 11 поколения предоставляют улучшенный функционал для совместной работы, основанный на иммерсионных и персонализированных возможностях ИИ. Элегантный тонкий ноутбук предлагает улучшенный звук с функцией снижения загрузки процессора для подавления фонового шума через Intel Gaussian и Neural Accelerator 2.0 (Intel GNA), возможности интеллектуального размытия фона, способность демонстрировать видео сверхвысокой четкости, новейшими функциями декодирования видеопотока, а также встроенным беспроводным адаптером Intel Wi-Fi 6 (Gig+) – лучшим в своем классе решением для видеоконференций.

Лучшая производительность в реальных условиях. Производительность при выполнении ежедневных офисных задач более чем на 20% выше, чем у конкурирующих продуктов. Интерфейс Thunderbolt 4 позволяет подключать док-станции, включающие до четырех портов Thunderbolt для быстрой зарядки и одновременного подключения мониторов, внешних накопителей, видеокарт, а также любого другого USB-устройства.

Продвинутые возможности для создания контента. До 2,7 раз более быстрое редактирование фотографий и вдвое более быстрая обработка видео в реальных условиях по сравнению с конкурирующими продуктами. Поддержка мониторов уровня 8K 12b HDR и до четырех дисплеев 4K HDR одновременно.

Развлечения с эффектом присутствия. Процессоры Intel Core 11 поколения – единственные на текущий момент чипы с аппаратной поддержкой технологии Dolby Vision, которая позволяет транслировать иммерсионный контент и улучшает энергоэффективность на уровне системы примерно на 20% по сравнению с предыдущим поколением процессоров, что дает возможность дополнительно посмотреть более часа потокового видео от батареи.

Новые игровые возможности. Удвоенная, по сравнению с предыдущим поколением процессоров, производительность встроенного графического адаптера Intel впервые дает возможность играть с ним в Borderlands 3, Far Cry New Dawn, Hitman 2 и другие популярные игры. Поделитесь своим успехом с друзьями благодаря возможности играть и стримить со скоростью до 2 раз быстрее чем на конкурирующих системах.

На Architecture Day 2020 Intel раскрыла детали микроархитектуры вычислительного ядра Willow Cove и масштабируемой графической архитектуры Intel Xe, созданных с использованием технологии производства кремниевых чипов Intel SuperFin, которая расширяет границы диапазона частот до 4,8 ГГц и повышает энергоэффективность, поддерживая специализированные вычислительные движки, ускорители и оптимизацию программного обеспечения на одном кристалле. Эти процессоры обладают наилучшим сочетанием критически важных вычислительных компонентов, необходимых для выполнения реальных рабочих задач.

Новая интегрированная графическая подсистема Intel Iris Xe превосходит 90% дискретных видеокарт для ноутбуков в своем сегменте, обеспечивая до 96 EU и до 16 Мб кэш-памяти третьего уровня на SoC.

Впервые набор инструкций для нейросетевого логического вывода используется на встроенной видеокарте с Intel DL Boost: DP4a. Кроме того, впервые поддерживаются данные типа INT8, позволяющие до 5 раз увеличить производительность ИИ.

Усиленная аппаратная безопасность со встроенными механизмами Intel Control Flow Enforcement Technology (CET) и Intel Total Memory Encryption (TME). Поддержка высокопроизводительного кодека AV1, который обеспечивает энергоэффективную поддержку 4K даже в условиях ограниченной пропускной способности.

Первое решение для обработки изображений, включающее систему искусственного зрения и адаптивную регулировку яркости. Лучший в своем классе интерфейс Thunderbolt 4 позволяет подключать док-станции с четырьмя портами Thunderbolt и универсальные кабели длиной до 2 метров для одновременной передачи данных и видео, а также выступать в качестве шины питания. Первый массовый однокристальный клиент с подключенным к процессору интерфейсом PCIe Gen 4, поддерживающий до четырех полос.

Масштабируемая производительность, рабочий диапазон от 7 до 28 Вт, восемь конфигураций микросхемы с двумя вариантами корпуса и турбо-частота до 4,8 ГГц обеспечивают процессорам Intel Core 11 поколения высокую скорость работы отдельного ядра, критически важную для выполнения сложных задач на тонких и легких ноутбуках.