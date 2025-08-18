Разделы

Joswiak Greg Джозвиак Грег


УПОМИНАНИЯ


18.08.2025 В Apple полетят головы. Топ-менеджеры не разглядели будущее нейросетей и поплатятся за это 1
16.09.2020 Apple представила новый iPad Air. Цены в России 1
16.09.2020 Apple представила мощный iPad 8 поколения. Цены в России 1
05.08.2020 Главный маркетолог Apple смещен с поста, который он занимал 23 года 1
28.03.2018 Apple выпустила дешевый iPad «с процессором класса настольных ПК» 3
18.03.2009 iPhone OS 3.0: официальная премьера 1
09.02.2006 Apple резко снизила цены на iPod 1
16.06.2004 Видеоплеер iPod: слухи и реальность 1
03.09.2001 Apple оспаривает первенство Dell во внедрении беспроводных технологий в ноутбуках 1

Публикаций - 9, упоминаний - 11

Joswiak Greg и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12365 9
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 67 2
Logitech 423 1
Dropbox 504 1
Crayon. 19 1
Google LLC 12057 1
Box inc - box.com - box.net 366 1
Dell EMC 5059 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 978 1
Dell Technologies - Dell Computer 2143 1
Samsung Electronics 10447 1
LoveFrom - дизайнерская студия 6 1
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9984 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14161 4
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4649 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12742 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8862 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21430 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25357 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26457 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12731 3
Аксессуары 4025 3
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4074 3
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1962 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6184 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12503 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5547 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54625 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14751 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25028 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1445 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25151 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3621 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10322 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6004 2
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1113 2
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 846 2
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 501 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3623 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 2059 1
Split View 20 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6547 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1164 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7489 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10198 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8737 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1013 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31132 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1241 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2641 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16682 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16520 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3019 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7210 4
Apple - App Store 2960 4
Apple iPod 1538 4
Apple iPad 3894 3
Apple Safari - браузер 866 3
Apple Touch ID 287 3
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 439 3
Apple Pencil 111 3
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 333 3
Apple iPad Pro 299 3
Apple Siri - Голосовой помощник 404 2
Apple iPadOS 111 2
Apple iPad mini 421 2
Apple iPad Air - Серия планшетов 251 2
Google Chromebook - Google Хромбук 236 2
Apple iMessage - Мессенджер 163 2
Apple FaceTime 177 2
Apple iPod Touch 746 2
Apple Neural Engine - нейронный процессор 30 2
Apple Smart Keyboard 29 2
Apple Care 30 2
Apple iTunes Store 1115 2
Google Android 14434 1
Apple iOS 8050 1
Microsoft Office 3870 1
Apple iCloud 278 1
Apple Pay 499 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 310 1
Apple iPhone 7 284 1
Apple Magic Keyboard 21 1
Apple True Tone 41 1
Apple Smart Keyboard Folio 3 1
Google Classroom 3 1
Apple iCloud Drive 27 1
Apple SIM 8 1
Apple One 10 1
Apple Keynote 63 1
Apple Numbers 51 1
Apple Smart Folio 2 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1017 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 385 1
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 73 1
Dell Michael - Делл Майкл 191 1
Newson Marc - Ньюсон Марк 3 1
Schiller Phil - Шиллер Филип 85 1
Munster Gene - Мюнстер Джин 67 1
Atkinson Bill - Аткинсон Билл 1 1
McGuire Mike - Макгуайр Майк - Макгвайр Майк 7 1
Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 55 1
Kawasaki Guy - Кавасаки Гай 5 1
Forstall Scott - Форстолл Скотт - Форстал Скотт 41 1
Page Richard - Пейдж Ричард 1 1
Dowling Steve - Даулинг Стив 6 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17739 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52893 2
Япония 13415 2
Германия - Федеративная Республика 12841 2
Франция - Французская Республика 7935 2
Испания - Королевство 3744 2
Россия - РФ - Российская федерация 152084 1
США - Калифорния - Купертино 272 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 507 1
Европа 24478 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30866 3
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1419 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14511 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6640 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4212 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 435 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1758 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5791 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6737 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3094 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6636 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4831 1
Металлы - Золото - Gold 1176 1
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 315 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 786 1
Образование в России 2447 1
Зоология - Животные - Лягушки 39 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2718 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5978 1
MacWorld 133 1
Gartner - Гартнер 3588 2
IDC - International Data Corporation 4928 1
Inside Digital Media 4 1
MacWorld Expo 35 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 653 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов).

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1378510, в очереди разбора - 740417.
Создано именных указателей - 181150.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

