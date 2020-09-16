Apple представила мощный iPad 8 поколения. Цены в России

Apple представила iPad 8 поколения, оснащённый процессором A12 Bionic с системой Neural Engine. Эта система используется на базовой модели iPad впервые. Самая популярная модель iPad стала ещё лучше: у неё великолепный дисплей Retina 10,2 дюйма, передовые камеры и аккумулятор, заряда которого хватает на весь день.

«Мы с радостью представляем iPad 8 поколения, который стал ещё быстрее и мощнее, — сказал Грег Джозвиак, старший вице-президент Apple по международному маркетингу. — Сейчас нашим покупателям больше, чем когда‑либо прежде важны производительность и многофункциональность для работы, отдыха, обучения и общения с близкими. Поэтому им как нельзя лучше подойдёт эта модель iPad с прекрасным дисплеем Retina 10,2 дюйма, мощным процессором A12 Bionic и отличными камерами».

Благодаря процессору A12 Bionic производительность iPad 8 поколения возросла на 40%, а графика обрабатывается вдвое быстрее. Это огромный шаг вперёд: теперь скорость работы iPad до двух раз выше, чем у популярных ноутбуков PC, до трёх раз выше, чем у планшетов Android и до шести раз выше, чем у устройств Chromebook. На базовой модели iPad впервые используется процессор A12 Bionic с системой Neural Engine, благодаря которой машинное обучение выходит на новый уровень. В частности, теперь возможности редактирования фото стали шире, Siri умеет больше и реагирует быстрее, а в дополненной реальности доступны окклюзия людей и отслеживание движения.

Мощный процессор A12 Bionic и широкие возможности iPadOS в сочетании с функциональностью Apple Pencil (1‑го поколения) делают новый iPad идеальным инструментом для того, чтобы рисовать, делать заметки, комментировать документы и многое другое. Тонкий и лёгкий iPad сочетает в себе прочность и портативность, обеспечивает высокоскоростное подключение к беспроводным сетям, в том числе Gigabit Class LTE, а его аккумулятор позволяет использовать iPad целый день без подзарядки. Поэтому пользователи могут работать, учиться и общаться как дома, так и в дороге. Благодаря Touch ID важная информация всегда надёжно защищена, а разблокировка iPad выполняется легко и безопасно — одним касанием.

iPadOS 14 будет доступна со среды, 16 сентября, на всех поддерживаемых моделях iPad, включая новый iPad 8 поколения. Дизайн и функциональность iPadOS 14 разработаны с учётом уникальных характеристик iPad, большого дисплея Multi‑Touch и разнообразных поддерживаемых аксессуаров. Расширенная поддержка Apple Pencil в iPadOS 14 даёт больше возможностей для оформления заметок и использования рукописного текста на iPad. С помощью встроенных средств машинного обучения функция Smart Selection позволяет отличать рукописный текст от рисунков. Поэтому слова, написанные от руки, можно легко выбирать, вырезать из заметок и вставлять в другие документы, преобразуя в печатный текст. И всё это — с использованием привычных жестов. А когда вы рисуете в Заметках диаграмму или иллюстрацию, сделанные от руки наброски распознаются, выравниваются и превращаются в идеальные геометрические фигуры. Детекторы данных распознают рукописный текст, находя в нём телефонные номера, даты, адреса и ссылки. Поэтому, чтобы позвонить по записанному от руки номеру, достаточно просто его коснуться.

С выходом iPadOS 14 на iPad появится функция «От руки». Теперь писать с помощью Apple Pencil можно будет в любом текстовом поле. Используйте Apple Pencil, чтобы быстро ответить на iMessage или легко найти нужную информацию в поиске Safari. Функция «От руки» в режиме реального времени превращает рукописный текст в печатный, используя встроенные средства машинного обучения. Поэтому конфиденциальность всего, что вы пишете, всегда под надёжной защитой.

iPadOS 14 открывает новые уникальные возможности работы с iPad. Совершенно новый компактный интерфейс для входящих звонков по телефону и по FaceTime, взаимодействия с Siri и поиска позволяет меньше отвлекаться, когда вы заняты. С помощью универсального поиска можно находить что угодно: контакты, файлы, информацию, ответы на распространённые вопросы о людях и местах. А можно быстро отыскать и открыть нужное приложение.

Во многих приложениях, включая «Фото» и «Файлы», появились новые боковые панели, а элементы управления теперь удобно собраны на упрощённых панелях инструментов. Виджеты с обновлённым дизайном позволяют сразу увидеть актуальную информацию прямо на главном экране.

Apple стремится к 2030 году стать углеродно нейтральной компанией, и новый iPad 8 поколения разработан с заботой об окружающей среде. При изготовлении его корпуса используется только переработанный алюминий, а для пайки материнской платы — только переработанное олово. Новый iPad не содержит опасных веществ и очень экономно расходует энергию. А вся бумага, которая используется для упаковки, производится из вторично переработанных материалов или из продукции экологически ответственных лесных хозяйств.

Новые iPad 8 поколения и iPad Air, а также мощный iPad Pro и iPad mini вместе составляют линейку самых продвинутых iPad. Поддержка Apple Pencil, высочайшая производительность среди устройств своего класса, передовой дисплей, а также аккумулятор, способный работать целый день без подзарядки. Что бы ни было для пользователя главным критерием при выборе нового устройства — портативность, производительность или цена, — для каждого найдётся свой iPad. Подробнее о линейке iPad можно узнать на странице apple.com/ru/ipad/compare.

Новый iPad (8 поколения) будет доступен для заказа по цене от 29 990 руб. (для модели Wi‑Fi) и от 41 990 руб. (для модели Wi‑Fi+Cellular) на сайте apple.com/ru и в приложении Apple Store. Кроме того, новый iPad (8 поколения) также появится в продаже у авторизованных реселлеров Apple по ценам, установленным реселлерами. Устройство выпускается в трёх цветах: серебристый, «серый космос» и золотой. Доступны варианты с памятью 32 ГБ и 128 ГБ.

Операционная система iPadOS 14, разработанная специально для iPad, установлена на новых iPad 8 поколения и iPad Air. В среду, 16 сентября, она станет доступна в качестве бесплатного обновления для всех моделей iPad Pro, iPad 5‑го поколения и новее, а также iPad mini 4 и новее.

Apple Pencil (1‑го поколения), совместимый с iPad (8 поколения), и клавиатура Smart Keyboard для iPad продаётся отдельно. Доступны раскладки более чем для 30 языков, в том числе для испанского, упрощённого китайского, немецкого, французского и японского.

Обложки Smart Cover для iPad доступны в чёрном и белом цветах, а также в трёх новых: «тёмный ультрамарин», «кипрский зелёный» и «розовый цитрус». При покупке iPad на сайте Apple можно бесплатно заказать гравировку. Покупатели могут расширить ограниченную гарантию, выбрав план AppleCare+, и получить круглосуточный приоритетный доступ к технической поддержке.