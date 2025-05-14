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Зоология Животные Лягушки


УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 59% россиян уверены в своей высокой производительности 1
07.03.2021 Самые необычные AR приложения для смартфона 1
18.06.2020 Не только игры: какие приложения установить на смартфон ребенка 1
26.07.2018 Виртуальная среда: московские школьники будут учиться на VR-роликах 1
28.03.2018 Apple выпустила дешевый iPad «с процессором класса настольных ПК» 1
26.05.2017 В Москве тестируют применение технологий VR и AR в образовании 1
09.02.2016 Зоопарк на микросхемах: почему роботы так похожи на животных? 1
27.10.2015 Чудесная регенерация саламандр была у всех позвоночных 1
30.06.2015 Гуров и партнеры: Интегрированные коммуникации в России по сути таковыми не являются 1
05.02.2013 Осторожный робот-шпион "растворяется" в шуме леса 1
08.10.2012 Нобелевка 2012: как зрелые клетки превратить в стволовые? 1
28.04.2012 Лягушке сменили лицо. На очереди человек 1
16.01.2012 Гвинейская лягушка стала самым маленьким позвоночным в мире 1
11.12.2011 Ученые вырастили глаз в животе лягушки 1
05.07.2011 Лягушачьи лапки подсказали рецепт самоочищающихся липучек 1
30.06.2011 В Новой Гвинее нашли клыкастую лягушку и еще 1000 новых видов 1
31.05.2011 Гигантский жук охотится на змей и черепах 1
01.02.2011 Лягушки вернули себе нижние зубы 1
21.10.2010 Лягушки спасут мечехвостов и помогут медикам 1
23.07.2008 Китайские лягушки прячут в ушах "переключатели" 1
23.07.2008 "Ультразвуковые" лягушки настраиваются на определенные частоты 1
24.06.2008 Исследован уникальный защитный механизм африканских лягушек 1
06.03.2008 Сетевой патч для "Акваделик: Быстрее торпеды!" 1
04.03.2008 Лягушки помогут создать новое лекарство от диабета 1
20.02.2008 Ископаемая лягушка стала новым доказательством теории единого континента 1
18.02.2008 Создано ПО, имитирующее препарированную лягушку 1
14.02.2008 Земноводным грозит вымирание 1
14.12.2007 "Акваделик: Быстрее торпеды!" в продаже 1
06.12.2007 "Акваделик: Быстрее торпеды!" в печати 1
12.10.2007 Изучение лягушачьих лапок позволило создать новый тип клейкой ленты 1
10.05.2007 Земноводные Австралии гибнут от грибкового заболевания 1
31.10.2006 "Животные" спикеры 1
02.06.2006 Идея "Синей лягушки" получила дальнейшее развитие 1
22.05.2006 "Касперский": смерть "синей лягушки" была закономерной 1
06.09.2004 Практика: обрабатываем фотографии после отпуска. Часть 3 1
20.01.2003 Страсти вокруг ДНК 1
17.12.2002 Российские ученые научились выращивать хрусталик глаза 1
17.12.2002 Российские ученые научились выращивать хрусталик глаза 1
27.04.2001 На сайте знакомств закончен сбор стрел Амура 1

Публикаций - 39, упоминаний - 39

Зоология и организации, системы, технологии, персоны:

8441 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5018 2
Google LLC 11935 2
Blue Security 9 2
Samsung Electronics 10364 1
Ростех - Автоматика Концерн 1664 1
SAP SE 5327 1
Lenovo Group 2305 1
Apple Inc 12256 1
Logitech 422 1
Dropbox 502 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 389 1
Crayon. 19 1
Box inc - box.com - box.net 363 1
Flexis - iDecide - АйДесайд 36 1
АКОС 68 1
Яндекс - Сказбука 4 1
Русские ВЕБ ресурсы 10 1
Flexis - Флексис 14 1
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 76 2
Лента - Сеть розничной торговли 2138 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Гуров и партнеры 1 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1930 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3408 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 261 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Smart City Lab 9 1
Электронная Москва АО 28 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 189 1
IUCN - International Union for Conservation of Nature - МСОП - Международный союз охраны природы 10 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17352 6
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12970 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24650 4
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1410 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5473 3
Clone - Клонирование 506 3
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3390 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9825 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5650 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4680 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28815 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2998 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3227 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31697 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12382 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21744 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4045 2
Здравоохранение - УЗИ - Ультразвуковое исследование - Ультразвуковая диагностика - Сонография - Ультрасонография 225 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12256 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13680 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9855 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14001 2
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1432 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20497 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12573 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8567 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11691 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16145 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21149 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25943 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52490 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1033 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1444 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1468 1
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1078 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3300 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1851 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2984 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30450 1
Apple iOS 7948 2
Apple Arcade - Игровой онлайн-сервис 65 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2316 2
Apple Pencil 111 2
Samsung Galaxy Gear 141 2
Blue Security - Blue Frog 8 2
Linux OS 10199 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7164 1
Apple iPad 3879 1
Google Android 14230 1
Google Play - Google Store - Android Market 3343 1
Microsoft Office 3808 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2997 1
Samsung Galaxy 966 1
Apple iCloud 274 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2097 1
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 105 1
Apple iPhone 6 4863 1
Apple iPhone 7 284 1
Apple Touch ID 285 1
Google Chromebook - Google Хромбук 234 1
Adobe Photoshop 769 1
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 156 1
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 438 1
Microsoft Dynamics 1179 1
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 333 1
Google Classroom 3 1
Apple iCloud Drive 27 1
Apple SIM 8 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Apple Keynote 63 1
Apple Numbers 51 1
Duolingo - Дуолинго 17 1
Apple iPad Pro 298 1
Best Way - В тылу врага - Компьютерная игра (action) 96 1
Samsung Galaxy S7 - смартфон 136 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 251 1
Tynker 2 1
Романова Светлана 6 2
Власова Анна 21 2
Лопашов Георгий 2 2
Земчихина Валентина 2 2
Путин Владимир 3237 1
Терехов Александр 16 1
Мединский Владимир 14 1
Joswiak Greg - Джозвиак Грег 8 1
Газиев Артур 5 1
Гуров Филипп 1 1
Лаптева Марина 114 1
Farish Jenkins - Фэриш Дженкинс 1 1
Струнников Владимир 1 1
Лысенко Трофим 4 1
Андрющенко Андрей 1 1
Архангельский Глеб 7 1
Колчин Александр 3 1
Feng Albert - Фенг Альберт 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148376 12
Земля - планета Солнечной системы 10458 5
Африка - Африканский регион 3515 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52538 4
Греция - Греческая Республика 985 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44067 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13398 3
Америка - Американский регион 2172 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3547 3
Германия - Федеративная Республика 12779 3
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 319 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17418 2
Япония 13359 2
Америка Южная 858 2
Уран - планета Солнечной системы 544 2
Нептун - Тритон (спутник) 37 2
Южная Корея - Республика 6721 1
Азия - Азиатский регион 5607 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2916 1
Индия - Bharat 5531 1
Канада 4919 1
Израиль 2752 1
США - Нью-Йорк 3103 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2501 1
Италия - Итальянская Республика 4376 1
Бразилия - Федеративная Республика 2390 1
Великобритания - Лондон 2390 1
Саудовская Аравия - Королевство 601 1
США - Калифорния 4641 1
Нидерланды 3559 1
Швейцария - Цюрих 268 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1176 1
Египет - Арабская Республика 1019 1
Великобритания - Шотландия 340 1
США - Иллинойс 333 1
Камерун - Республика 55 1
США - Калифорния - Сан-Диего 367 1
США - Массачусетс 507 1
Бутан - Королевство 31 1
Мадагаскар - Республика 57 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30005 11
Зоология - наука о животных 2688 10
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1636 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11106 5
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1280 5
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1225 5
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4122 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10128 4
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1403 4
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 740 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4115 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4483 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9014 3
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1254 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49077 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2806 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6499 3
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1240 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8741 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52405 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4532 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10151 2
Английский язык 6729 2
Физика - Physics - область естествознания 2685 2
Здравоохранение - Трансплантология - раздел медицины, изучающий проблемы трансплантации органов (почек, печени, сердца), а также перспективы создания искусственных органов - Регенеративная медицина 68 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8200 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1707 2
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 813 2
Здравоохранение - Анатомия - внутренние органы - Anatomy - internal organs 356 2
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 511 2
Биология молекулярная - Стволовые клетки - Эмбриональные стволовые клетки - Stem cells 241 2
Зоология - Энтомология - Насекомые - Жуки - Жесткокрылые - Coleoptera 59 2
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 620 1
Образование в России 2292 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5762 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11196 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24710 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5056 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6541 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2507 1
Phys.org 972 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2709 2
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 96 2
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
ScienceDaily 400 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
Times 629 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8198 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 462 3
РАН - Российская академия наук 1924 2
SBU - Stony Brook University - State University of New York at Stony Brook - Университет штата Нью-Йорк в Стони-Бруке 20 2
Tufts University - Университет Тафтса 8 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 272 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 1
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 66 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 41 1
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 68 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 200 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 333 1
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 76 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 155 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 234 1
Samsung IT Школа 11 1
LSU - Louisiana State University - Университете штата Луизиана 15 1
University at Buffalo - Университет штата Нью-Йорк в Буффало 32 1
CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization - Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии 32 1
Rockefeller University - Рокфеллеровский университет 10 1
University of Glasgow - Университет Глазго 30 1
Griffith University - Университет Гриффита 5 1
Karolinska Institute - Каролинский институт 29 1
UNICAL - Università della Calabria - University of Calabria - Университет Калабрии - Калабрийский университет 3 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 31 1
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