59% россиян уверены в своей высокой производительности

Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга, провели опрос среди соискателей и выяснили, насколько россияне продуктивны и какие инструменты используют для повышения своей эффективности на работе. Опрос проводился в I квартале 2025 г. среди более 2,5 тыс. российских соискателей. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Больше половины опрошенных россиян (59%) уверены, что у них высокая производительность труда. По сравнению с 2024 г. доля тех, кто считает себя высокоэффективным на работе выросла на 7 п.п. Еще треть респондентов (30%) считают, что у них средняя эффективность на работе. И всего 1% признались, что у них низкая производительность, а 2% не смогли ответить на вопрос.

Еще 7% респондентов заявили, что не интересовались данной темой, но хотели бы, чтобы их компания помогла им замерять свою рабочую эффективность. Больше всего в этом заинтересованы молодые работники до 24 лет – сразу 13% опрошенных в этом возрасте хотели бы, чтобы работодатель замеряли их эффективность. Эта же категория реже других указывала на то, что они высокопроизводительны на работе.

«В разрезе профессиональных сфер: чаще других заявляли, что считают себя высокоэффективными на работе представители среднего и высшего менеджмента (сразу 85% положительных ответов). А вот реже всего на свою высокую производительность указывали представители рабочих профессий (лишь 53% положительных ответов). Аналитики hh.ru выявили эту закономерность еще несколько лет назад. И с течением времени топ-менеджмент лишь укреплялся в мнении том, насколько высок их уровень эффективности на работе. Например, в аналогичном опросе 2024 о высокой производительности своего труда заявили 70% топ-менеджеров и лишь 49% среди рабочих. Вполне вероятно, что подобная разница в оценке собственного вклада и уровня эффективности связана с возможностью «оцифровать» свой вклад и отследить через специальные приложения или программы исполнение тех или иных задач. Многое в сфере производства, строительства, транспорта, ретейла завязано на аналоговые продукты, когда нужно что-то сделать руками. В то время как в ИТ-сфере, маркетинге и среди топ-менеджеров почти все уже переведено в «цифру», а значит более измеримо, понятно и прозрачно», - отметила Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru

Это наблюдение подтверждается и другими данными, полученными hh.ru в ходе опроса. Так, почти половина опрошенных (42%) используют аналоговые инструменты для повышения своей эффективности на работе (записывают задачи на бумаге, на стикерах). Еще треть (31%) ведут общение с коллегами в рабочих чатах на специальных платформах. Четверть (25%) стараются расставлять задачи по приоритетности. Каждый пятый россиянин использует метод «лягушки» (начинает день с самой сложной или неприятной задачи). Лишь 8% работников используют программы по тайм-менеджменту и только 4% прибегают к помощи программ управления проектами (Jira, ClickUp и др.).

Более того, лишь у 10% опрошенных россиян на работе есть автоматизированная система распределения задач. А вот 2/3 респондентов признались, что выбирают и решают задачи по мере срочности (64%).