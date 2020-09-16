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Apple Arcade Игровой онлайн-сервис

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


16.09.2020 Apple представила подписку на все свои сервисы Apple One. Цены в России

One — это самый простой способ подписаться на сервисы Apple, в том числе на Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ и iCloud. Сервисами, которые включены в выбранный т
24.02.2020 Почему вам не нужны подписки на Apple Arcade и TV+

оминание и отказаться от продления перед завершением оплаченного периода. Преимущества и недостатки Apple Arcade Очевидно, что в определённый момент компания Apple не доглядела за своим игровым
11.09.2019 Apple выпустила идеальные часы, дешевый iPad, унылые iPhone и киносервис для России

тельно для Arcade, оптимизированные для гаджетов Apple и недоступные на устройствах других брендов. Apple Arcade Каталог Apple Arcade будет включать более 100 игр (точное количество неиз
26.03.2019 Лучшие игры - за подписку

Apple собирается организовать собственный игровой сервис с доступом по подписке - Apple Arcade. В Apple Arcade пользователю будут доступны более 100 новых уникальных иг
26.03.2019 Apple выпускает банковскую карту без платы за обслуживание, но с кэшбеком

лючая расширенный информационно-новостной сервис News+, платежный сервис Apple Card, игровой сервис Apple Arcade и развлекательные платформы Apple TV и Apple TV+. Мероприятие прошло в Театре им
15.07.2011 Super Street Fighter IV Arcade Edition в продаже

"1С-СофтКлаб" сообщает о поступлении в продажу PC-версии файтинга Super Street Fighter IV Arcade Edition (разработчик и зарубежный издатель — Capcom).В российском издании игра представлена в оригинальном озвучении с русскими субтитрами.Super Street Fighter IV Arcade Edition —
05.07.2011 Super Street Fighter IV Arcade Edition в печати

"1С-СофтКлаб" отправляет в печать PC-версию файтинга Super Street Fighter IV Arcade Edition (разработчик и зарубежный издатель — Capcom).Российское издание, в котором игра будет представлена в оригинальном озвучении с русскими субтитрами, появится на прилавках магазинов
15.06.2011 Super Street Fighter IV Arcade Edition в России

Компания "1С-СофтКлаб" выпустит в России PC-версию файтинга Super Street Fighter IV Arcade Edition (разработчик и зарубежный издатель — Capcom).Игра поступит в продажу 15 июля 2011 года. В нашей стране она выйдет в оригинальном озвучении с русскими субтитрами. А с 24 июня влад

Публикаций - 68, упоминаний - 88

Apple Arcade и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13156 28
Microsoft Corporation 25775 18
Sony 6739 9
Google LLC 12690 7
Intel Corporation 12811 7
Nintendo 823 6
9594 6
EA - Electronic Arts 1317 5
AMD Graphics Product Group - ATI 973 4
Capcom 290 4
Acer Group - Acer Inc 2776 4
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 3
Samsung Electronics 11065 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Adobe Systems 1597 3
Atari 159 2
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 238 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Amlogic 57 1
Apacer Technology Inc 71 1
Связной ГК - CStore - сеть монобрендовых магазинов техники Apple формата APR (Apple Premium Reseller) 28 1
Nvidia Corp 4002 1
Oculus VR 79 1
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 81 1
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 1
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 1
Fibrum 9 1
THQ 299 1
Microsoft Xbox Game Studios - Microsoft Studios - Microsoft Game Studios - Microsoft MSN Games - Microsoft Gaming Zone - Microsoft Entertainment and Devices Division 73 1
Meta Platforms 180 1
Ugoos 1 1
EA - Criterion Games - Criterion Studio - Criterion Software 33 1
DigitalBridge - Digital Bridges 3 1
Новые платформы 17 1
NCsoft - ArenaNet 13 1
WowWee 5 1
Ростелеком 10948 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 5
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 71 3
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Walmart - Wal-Mart Stores 405 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 2
Walt Disney Company 647 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Остров Мечты ХК - парк развлечений 17 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 36
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 17
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 13
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 10
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Apple iPhone XR - Серия смартфонов 136 5
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 148 5
Apple iPod 1553 5
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Acer Aspire Arcade 18 4
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Apple Face ID 258 4
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Apple Card 3 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
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Nobuyuki Oneda - Нобоюки Онэда 4 2
Klopfer Eric - Клопфер Эрик 2 2
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Сатурн - Титан (спутник) 533 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Чили - Республика 494 1
Перу - Республика 293 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 1
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 1
Колумбия - Республика 551 1
США - Вашингтон - Редмонд 238 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 153 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Япония 13807 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Индия - Bharat 5870 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Ближний Восток 3154 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Солнечная система - Solar system 2569 1
Саудовская Аравия - Королевство 666 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 7
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 7
Английский язык 7030 6
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 5
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 4
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 4
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Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 3
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Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 619 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 2
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Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 2
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 2
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 494 2
Металлы - Золото - Gold 1251 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 2
Зоология - Животные - Лягушки 39 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 957 1
Apple Park 7 1
Игра престолов - телевизионный сериал 12 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1534 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Ars Technica 450 5
Reg Hardware 91 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
TechRadar 97 2
Nature 832 2
Paramount Streaming - CBS Digital Media Group - CBS Interactive - FindArticles - ViacomCBS Streaming - Paramount+ - Pluto TV - SkyShowtime - BET+ - Showtime - CBS News Streaming Network - CBS Sports HQ - Noggin 20 2
DailyTech 96 2
MacRumors 148 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
The Washington Post 350 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
Kotaku 24 1
9to5Mac 70 1
Electronista 166 1
Total Telecom 613 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
AOL Inc - Joystiq 22 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
Bloomberg 1627 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
NYT - The New York Times 1100 1
NPD Group 140 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
Forrester Research 834 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 2
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
News & Documentary Emmy Awards 4 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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