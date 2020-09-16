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Apple Arcade Игровой онлайн-сервис
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|16.09.2020
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Apple представила подписку на все свои сервисы Apple One. Цены в России
One — это самый простой способ подписаться на сервисы Apple, в том числе на Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ и iCloud. Сервисами, которые включены в выбранный т
|24.02.2020
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Почему вам не нужны подписки на Apple Arcade и TV+
оминание и отказаться от продления перед завершением оплаченного периода. Преимущества и недостатки Apple Arcade Очевидно, что в определённый момент компания Apple не доглядела за своим игровым
|11.09.2019
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Apple выпустила идеальные часы, дешевый iPad, унылые iPhone и киносервис для России
тельно для Arcade, оптимизированные для гаджетов Apple и недоступные на устройствах других брендов. Apple Arcade Каталог Apple Arcade будет включать более 100 игр (точное количество неиз
|26.03.2019
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Лучшие игры - за подписку
Apple собирается организовать собственный игровой сервис с доступом по подписке - Apple Arcade. В Apple Arcade пользователю будут доступны более 100 новых уникальных иг
|26.03.2019
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Apple выпускает банковскую карту без платы за обслуживание, но с кэшбеком
лючая расширенный информационно-новостной сервис News+, платежный сервис Apple Card, игровой сервис Apple Arcade и развлекательные платформы Apple TV и Apple TV+. Мероприятие прошло в Театре им
|15.07.2011
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Super Street Fighter IV Arcade Edition в продаже
"1С-СофтКлаб" сообщает о поступлении в продажу PC-версии файтинга Super Street Fighter IV Arcade Edition (разработчик и зарубежный издатель — Capcom).В российском издании игра представлена в оригинальном озвучении с русскими субтитрами.Super Street Fighter IV Arcade Edition —
|05.07.2011
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Super Street Fighter IV Arcade Edition в печати
"1С-СофтКлаб" отправляет в печать PC-версию файтинга Super Street Fighter IV Arcade Edition (разработчик и зарубежный издатель — Capcom).Российское издание, в котором игра будет представлена в оригинальном озвучении с русскими субтитрами, появится на прилавках магазинов
|15.06.2011
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Super Street Fighter IV Arcade Edition в России
Компания "1С-СофтКлаб" выпустит в России PC-версию файтинга Super Street Fighter IV Arcade Edition (разработчик и зарубежный издатель — Capcom).Игра поступит в продажу 15 июля 2011 года. В нашей стране она выйдет в оригинальном озвучении с русскими субтитрами. А с 24 июня влад
Apple Arcade и организации, системы, технологии, персоны:
|IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
|NPD Group 140 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
|Forrester Research 834 1
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