В Apple полетят головы. Топ-менеджеры не разглядели будущее нейросетей и поплатятся за это

В руководстве Apple намечаются перестановки – свои посты в обозримом будущем могут покинуть как минимум два топ-менеджера. И если первого просто отправят на пенсию, то второй, если уйдет, то из-за провала Apple на рынке искусственного интеллекта. Ее Apple Intelligence запустился позже конкурентов и сильно отстает от них по своим возможностям. А вот смена гендиректора компании пока не грозит, по крайней мере, пока.

Пора на выход

В очень скором будущем в топ-менеджменте компании Apple могут произойти относительно важные изменения. Как пишет профильный портал 9to5Mac со ссылкой на известного аналитики и журналиста Bloomberg Марка Гурмана (Mark Gurman), свои посты покинут, по меньшей мере, два руководителя.

Первый кандидат на вылет – это Джон Джаннандреа (John Giannandrea), вице-президент Apple по машинному обучению и ИИ-стратегии. Под его руководством Apple провалила свой дебют на рынке искусственного интеллекта – пока она готовила свой Apple Intelligence, все ее основные конкуренты на рынке смартфонов, особенно Samsung и Google, ушли далеко вперед в развитии собственного ИИ.

Более того, Apple Intelligence заработал намного позже, чем было заявлено – его запуск ожидался в день старта продаж смартфонов линейки iPhone 16 в сентябре 2024 г., но в итоге Apple задержалась с ним на несколько недель. Но это еще не самое страшное – половина сервисов, обещанных во время анонса летом 2024 г., на старте не была доступна. К тому же Apple Intelligence спустя почти год по-прежнему не функционирует, частично или полностью, во многих странах мира.

Утвержденный кандидат

Если с уходом Джаннандреа пока нет официального решения, то со своим нынешним главным операционным директором Apple очень скоро попрощается официально. В июле 2025 г. 9to5Mac писал, что занимающий этот пост Джефф Уильямс (Jeff Williams) уйдет на пенсию. На момент выхода материала Уильямсу был 61 год – он на два года моложе 63-летнего генерального директора Apple Тима Кука (Tim Cook), и в течение длительного времени именно Уильямс считался наиболее вероятным сменщиком Кука на посту СЕО корпорации.

Сам Кук возглавляет Apple с августа 2011 г.

Теперь же самого Уильямса решено заменить. Его пост займет Сабих Хан (Sabih Khan) – настоящий ветеран Apple, проработавший в Apple более 30 лет.

Хану в настоящее время 59 лет, то есть он моложе Кука на четыре года. Пока нельзя исключать, что именно Хан в итоге возглавит Apple, но в мировой ИТ-сфере есть крайне негативный пример того, что может случиться, если поставить у руля гигантской корпорации с мировым именем сотрудника с 30-летним стажем в компании.

Этот пример – Intel. В начале 2021 г. на пост ее СЕО был назначен бывший инженер Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), и под его руководством по итогам 2024 г. компания пришла к крупнейшему годовому убытку за всю свою почти 60-летнюю историю. Гелсингер освободил кресло гендиректора в декабре 2024 г.

К слову, в Intel тоже «летят головы». Возглавивший компанию в марте 2025 г. Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) в начале августа 2025 г. уволил сразу нескольких топ-менеджеров. В их числе Кайзад Мистри (Kaizad Mistry) и Райан Рассел (Ryan Russell), корпоративные вице-президенты группы развития технологий, а также Гэри Паттон (Gary Patton), корпоративный вице-президент Design Technology Platform.

Кто еще может уйти, а кто останется

9to5Mac пишет, что в обозримом будущем топ-менеджмент Apple точно не покинет не только Тим Кук, но и Фил Шиллер (Phil Schiller). Он мог бы уйти на пенсию, «но его должность, вероятно, служит ему не меньше, чем он служит Apple» (probably serves him as much as he serves Apple), пишет издание.

В августе 2020 г. Шиллер ушел с поста старшего вице-президента Apple по глобальному маркетингу, который занимал 23 года. Он уступил место Грегу Джосвиаку (Greg Joswiak), стаж работы которого в Apple на тот момент тоже превышал 20 лет.

Как сообщал CNews, освободив кабинет для Джосвиака, Шиллер не только остался в штате Apple, но и вошел в так называемое «Содружество Apple» (Apple Fellowship) – небольшое объединение сотрудников компании, в том числе и бывших. В него попадают лишь те, кто внес выдающийся вклад в развитие компании. Он остается «другом Apple» (Apple Fellow) и по сей день, а в Марк Гурман считает его должность, скорее, консультативной.

Эксперты портала полагают, что в скором будущем на пенсию могут уйти упомянутый Грег Джосвиак и Эдди Кью (Eddy Cue). У них примерно один возраст с Шиллером, и Гурман считает, что Кью уйдет раньше, чем Джосвиак, потому что он находится на своей нынешней должности не так уж много лет. К тому же с продажами у Apple проблем нет, следовательно, маркетинг работает как надо.

К вероятным кандидатам на уход из Apple Гурман причислил Джони Сроуджи (Johny Srouji), вице-президента по аппаратным технологиям. Гурман не стал объяснять этот свой прогноз. 9to5Mac пишет, что его скорый уход маловероятен.