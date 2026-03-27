«М.видео» фиксирует рост спроса на iPhone 17e на 40% по итогам предзаказа

«М.видео» объявляет о начале продаж и старта выдачи предзаказов нового смартфона iPhone 17e. Количество предзаказов на iPhone 17e выросло на 40% по сравнению с прошлогодней моделью iPhone 16e, подтверждая высокий интерес покупателей к новинке. Среди регионов наибольшая доля предзаказов приходится на Москву — около 30%. Большинство клиентов выбирают версию с меньшим объемом памяти: около 88,5% предзаказов приходится на модель с 256 ГБ и примерно 11,5% — на модель с 512 ГБ. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Руководитель Департамента «Телеком и гаджеты» компании «М.видео» Никита Толпыгин: «iPhone 17e демонстрирует сочетание ключевых технологических преимуществ флагманских моделей с доступной ценой. Рост предзаказов по сравнению с прошлым годом подтверждает правильность стратегии компании: мы делаем высокотехнологичные смартфоны более доступными, расширяем возможности клиентов через сервисы рассрочки и удобные способы покупки, а также поддерживаем широкий выбор памяти и цветов новинки. Лидером предзаказа стал смартфон в классическом черном цвете, на который пришлось 50% продаж, смартфон в розовом цвете также вызвал высокий интерес среди покупателей, заняв 35%, а 15% пришлось на смартфон белого цвета».

iPhone 17e оснащен новым процессором A19. Смартфон получил 48 МП Fusion-камеру с поддержкой оптического двукратного зума, возможностью съемки в 4K Dolby Vision и улучшенными портретными режимами. Дисплей модели составляет 6,1 дюйма, это Super Retina XDR с OLED-матрицей, а защитное стекло Ceramic Shield нового поколения повышает устойчивость к царапинам и механическим повреждениям. Поддержка MagSafe расширяет возможности беспроводной зарядки и использования аксессуаров. Смартфон представлен в черном, белом и новом мягком розовом цвете, а объем встроенной памяти составляет 256 ГБ и 512 ГБ.

iPhone 17e доступен для покупки в розничных магазинах «М.видео» и Эльдорадо, а также на сайте и в мобильном приложении компании. Стоимость iPhone 17e на 256 Гб составляет 69 999 руб. Смартфон доступен в рассрочку на 24 месяца без первоначального взноса и переплат.