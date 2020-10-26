Новые iPhone 12 калечат людей и моментально теряют товарный вид. Решения проблемы нет

Из-за новых острых граней корпуса смартфоны iPhone 12 могут оставлять царапины и порезы на руках своих владельцев. Помимо этого, с их торцов очень быстро слезает краска, а у серебристой версии, даже отсутствует защитное покрытие на металлической рамке.

Травмоопасные смартфоны

Смартфоны Apple iPhone 12, увидевшие свет 13 октября 2020 г. могут в буквальном смысле травмировать своих владельцев. Как пишет портал MyDrives, первые обладатели этих телефонов стали выкладывать в китайских соцсетях Weibo и Tieba фотографии с царапинами и даже порезами на руках.

На снимках видно, что повреждения появляются именно там, где ладони соприкасаются с корпусом смартфона. Столкнувшиеся с такой проблемой пользователи отмечают, то всему виной новый формат корпуса смартфонов серии iPhone 12, заимствованный у iPhone 4. По их словам, новые рамки слишком острые, их грани врезаются в кожу.

Компания Apple пока не отреагировала на сложившуюся ситуацию.

Apple iPhone 12 жаждут крови своих владельцев

С другой стороны, на момент публикации материала на столь явные проблемы с эргономикой iPhone 12 жаловалось минимальное количество пользователей, то есть проблемку пока нельзя считать массовой.

Могут быть и такие повреждения

У тех, кто публикует подобные фотографии, нашлись противники. По их мнению, авторы этих снимков намеренно раздувают проблему.

Некачественная окраска

Порезы на ладонях и дополнительные траты на пластыри – не единственное, с чем могут столкнуться владельцы новых iPhone 2020 модельного года. По информации ресурса TechSina, новые мобильники Apple переняли у iPhone 5, экстерьер которого сделан на базе iPhone 4, не только дизайн, но и проблему с плохой окраской корпуса. Боковые грани смартфонов быстро теряют первоначальный вид, и на снимках можно увидеть, что подобное происходит даже на смартфонах, находящихся на выставочных стендах в магазине.

С одной стороны, такие смартфоны часто оказываются в руках потенциальных покупателей или просто посетителей магазинов, но, с другой стороны, подобное можно считать имитацией интенсивного использования устройства без чехла.

Чехол для новых iPhone обязателен

На форуме профильного ресурса MacRumors, посвященного технике Apple, тоже появилась тема о проблемах с корпусами у новых iPhone. По словам пользователя Brettka7, он купил серебристый iPhone 12 Pro и решил проверить, как Apple защищает металлические торцы корпуса от внешних факторов.

В серебристой версии металл на торцах не имеет окраски, но должен располагать защитным покрытием PVD (Physical Vapor Deposition – физическое осаждение паров металлов). То есть PVD-покрытие представляет собой тонкий слой различных металлов, включая медь, никель и хром, и из сплавов, и оно должно обеспечивать длительную защиту покрываемого металла от царапин и иных повреждений.

Результат экспериментов с серебристым iPhone 12 Pro

Brettka7 решил проверить наличие у его серебристого iPhone 12 Pro такого покрытия – он нанес на ватный диск немного пасты для полировки металла и слегка потер им угол корпуса. После процедуры на вате остались частички нержавеющей стали, что, по словам экспериментатора, является прямым доказательством отсутствия PVD-покрытия.

Другие проблемы новых iPhone

Недостатков у новых смартфонов серии iPhone 12 в избытке. Помимо высокой стоимости в России (от 70 тыс. руб. за самый дешевый iPhone 12 mini и до 140 тыс. руб. за топовую версию iPhone 12 Pro Max) и отсутствия в комплекте зарядки и наушников, аппараты также могут комплектоваться не очень качественными стеклами задней панели.

По словам Apple, в iPhone 12 она использует стекла Ceramic Shield, которые заметно прочнее тех, что стоят в iPhone 11. Между тем, редактор крупного онлайн-сообщества разработчиков XDA Developers Макс Вайнбах (Max Weinbach) развеял миф о прочности стекол новых телефонов Apple.

Смартфон Макса Вайнбаха

Вайнбах подчеркнул, заднее стекло на его золотистом iPhone 12 Pro треснуло само по себе, причем именно вокруг камеры. Он добавил, что не ронял телефон ни разу, просто однажды положил его на стол экраном вниз, то есть не на камеру, а когда через некоторое время взял его в руки, трещина уже была.

Телефон Максу Вайнбаху заменили в сервисном центре Apple. Пока неизвестно, что могло послужить причиной появления трещины.

В числе проблем новых iPhone 12 – и ситуация с быстрым разрядом аккумулятора. Как сообщал CNews, эти телефоны способны потерять весь заряд аккумулятора за 3-5 часов при нахождении в сотовых сетях пятого поколения. С проблемой быстрого разряда АКБ новых смартфонов Apple столкнулись сразу несколько специалистов профильных сетевых изданий, среди которых – Нилай Патель (Nilay Patel, пишет для The Verge), журналист издания CNet Патрик Холланд (Patrick Holland) и сотрудник Engadget Крис Веласко (Chris Velazco).