В «Ситилинке» стартовал предзаказ iPhone 17 и других новинок Apple

Федеральный российский ритейлер электроники и бытовой техники «Ситилинк» запустил предзаказы на новые продукты Apple: iPhone 17, iPhone 17 Pro и принципиально новый ультратонкий iPhone 17 Air. Помимо новых смартфонов для предзаказа доступны AirPods Pro 3, Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3 и Apple Watch Ultra. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

iPhone Air

iPhone 17 Air – самый тонкий iPhone, его толщина всего 5,6 мм, это ключевая особенность новинки. Корпус сделан из титана, экран с диагональю 6,5 дюймов и 120 Гц.

В iPhone Air установлен процессор A19 Pro. Также новинка получила новый чип N1, который совмещает Wi-Fi, Bluetooth и Thread. А еще в нем установлено второе поколение сотового модема Apple C1X.

Совмещенная камера на 48 МП может функционировать как обычная (1x) и телевик (2x), новая фронтальная камера Center Stage на 18 МП позволяет снимать селфи в горизонтальном формате. Плюс смартфон поддерживает запись видео сразу с задней и передней камер.

В устройстве нет поддержки физической SIM-карты, только eSIM. Заряда iPhone Air хватает для просмотра до 27 часов видео.

iPhone 17

Дисплей iPhone 17 увеличен до 6,3 дюйма и поддерживает 120 Гц, установлено улучшенное покрытие стекла – оно крепче и защищает от царапин до трех раз лучше, чем в iPhone 16. Новинка получила процессор A19, в нем 6 ядер процессора и 5 графических ядер, благодаря этому iPhone 17 работает гораздо быстрее, чем iPhone 16 и другие поколения iPhone. Плюс 16-ядерный сопроцессор Neural Engine, отвечающий за обработку нейросетевых операций.

В iPhone 17 установлены 48-мегапиксельная основная камера, 12-мегапиксельная телефотокамера (2x) и улучшенная фронтальная камера на 18 МП – теперь это квадратный сенсор, что позволяет делать большие селфи. Поддерживает до 30 часов в режиме просмотра видео. Минимальная память – 256 ГБ.

iPhone 17 Pro

Главная особенность новинки – самый большой аккумулятор в истории iPhone, с которым смартфон работает 39 часов в режиме видео.

iPhone 17 Pro до 40% мощнее, чем iPhone 16 Pro в задачах с долгосрочной нагрузкой, то есть играх. В нем появилась новая система охлаждения vapor chamber – испарительная камера в корпусе позволяет извлечь максимум производительности из процессора A19 Pro.

Корпус iPhone 17 Pro сделан из алюминия, стекло на задней панели заменил материал Ceramic Shield, улучшенный по сравнению с прошлым поколением.

В смартфоне установлены три 48-мегапиксельные камеры, есть поддержка 4х- и 8х-кратного зума, улучшилась цветопередача при съемке фото и появилась поддержка записи видео ProRes RAW.

AirPods Pro 3

В AirPods Pro 3 улучшили бас, музыкальную сцену, активное шумоподавление стало мощнее, чем в AirPods Pro 2. Появилась функция перевода других языков в реальном времени: она заглушает шум и воспроизводит голос собеседника на понятном вам языке. Функция перевода в реальном времени также позволяет выводить диалог на экране iPhone. Все это работает через Apple Intelligence.

AirPods Pro 3 стали меньше, изменилась форма самих наушников и насадок, теперь их легче носить. Кроме того, Apple добавили защиту от пота и дождя.

Также у AirPods Pro 3 появился датчик пульса, что позволит обходиться без Apple Watch в зале – данные попадают сразу в приложение «Здоровье». Также увеличили время автономной работы с 6 до 8 часов в режиме шумоподавления.

Apple Watch Series 11

Apple Watch Series 11 – самые тонкие умные часы в истории линейки.

Экран в Apple Watch Series 11 получил новый циферблат, который будет в два раза меньше царапаться. В умных часах появился датчик кровеносного давления, который будет предупреждать о гипертонии, и «рейтинг сна».

Apple Watch SE 3

Особенность Apple Watch SE 3 – всегда включенный экран и процессор S10. Устройство получило быструю зарядку (до 2 раз быстрее) и динамик.

Apple Watch Ultra

Экран в Apple Watch Ultra 3 – самый крупный в истории Apple Watch. Рамки стали тоньше. Также появилась поддержка спутниковой связи (только в США). Часы работают до 42 часов от одного заряда.

Предзаказ новинок стартует 10 сентября 2025 г. На все устройства Apple «Ситилинк» предоставляет собственную гарантию. Доступны страховка и другие дополнительные услуги.