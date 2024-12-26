Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Федосеев Дмитрий



26.12.2024 Hybrid: тренды 2025 г. в интернет-рекламе — искусственный интеллект, персонализация, Connected TV и метавселенные 1
26.09.2024 Hybrid запустила онлайн-академию Hybrid Training Hub 1
11.09.2017 Navicon и IBM проведут в Москве форум по искусственному интеллекту 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Федосеев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Navicon - Навикон 284 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 111 1
OMD OM Group - OMD Optimum Media - OMD Resolution - ОМД Новус 18 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 548 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 1
Smart data - Умные данные 11 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2129 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 517 1
Hybrid Hybe 6 1
Hybrid Platform 11 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 1
Тихомиров Илья 10 1
Джанбаев Андрей 14 1
Дворская Евгения 2 1
Тихонов Александр 67 1
Сидоров Александр 17 1
Иванов Петр 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 2
Москва - ЦАО - Берсеневская набережная 11 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 192 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1544 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще