Федосеев Дмитрий
Федосеев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|IBM - International Business Machines Corp 9441 1
|Navicon - Навикон 284 1
|IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 111 1
|OMD OM Group - OMD Optimum Media - OMD Resolution - ОМД Новус 18 1
|X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
|Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
|Тихомиров Илья 10 1
|Джанбаев Андрей 14 1
|Дворская Евгения 2 1
|Тихонов Александр 67 1
|Сидоров Александр 17 1
|Иванов Петр 22 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144208 2
|Москва - ЦАО - Берсеневская набережная 11 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 1
|Азия - Азиатский регион 5528 1
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