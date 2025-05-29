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Третьякова Яна
УПОМИНАНИЯ
|29.05.2025
|На рынке появилось агентство мобильного маркетинга mApps 1
|26.12.2024
|Hybrid: тренды 2025 г. в интернет-рекламе — искусственный интеллект, персонализация, Connected TV и метавселенные 1
Третьякова Яна и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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