Ланцов Владимир
|26.12.2024
|Hybrid: тренды 2025 г. в интернет-рекламе — искусственный интеллект, персонализация, Connected TV и метавселенные 1
|23.01.2024
|Hybrid разработала метаверс для «Дикси» 1
Ланцов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Bidvol 1 1
|Roblox Corporation 39 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144208 2
|Индонезия - Республика 957 1
|Германия - Федеративная Республика 12682 1
|Индия - Bharat 5433 1
|Польша - Республика 1959 1
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