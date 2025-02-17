Разделы

Интернет Интернет-реклама
|

Hybrid Metaverse представит рынку инструмент для размещения рекламы в виртуальных мирах — MOOH

Компания Hybrid Metaverse, входящая в AdTech-экосистему Hybrid, разработала Metaverse Out of Home (MOOH) — решение, которое позволяет размещать баннерную рекламу в виртуальных мирах. С его помощью бренды смогут размещать рекламу в метавселенной Roblox, предлагая пользователям ненавязчивый и нестандартный опыт взаимодействия с контентом.

Метавселенные стали полноценной частью российского рекламного рынка. Виртуальные пространства предоставляют уникальные возможности для взаимодействия брендов с аудиторией для охватов, выстраивания знания о бренде и роста лояльности. По оценкам Hybrid, благодаря использованию метавселенных российские бренды активно привлекают пользователей в свои метамиры. Например, «Самокат» уже привлек более 3 млн визитов, телеканал «Солнце» более 2 млн, а «Дикси» — 2,5 млн.

Российский бизнес активно развивает собственные метавселенные как альтернативный канал привлечения клиентов. В 2024 г. собственные метамиры в Roblox создали такие российские компании как «Яндекс.Маркет», «Союзмультфильм», «Пятерочка», «Самокат» и VK. С их помощью бренды могут установить контакт с поколениями Z и Альфа. Их представители обычно не воспринимают традиционную рекламу, отдавая предпочтение интерактивным и творческим форматам взаимодействия.

Следуя тенденциям в метаверс-индустрии, Hybrid Metaverse разработала Metaverse Out of Home (MOOH). Формат размещения на виртуальных баннерах можно сравнить с привычной наружной рекламой, но адаптированной под реалии цифровых пространств.

Вячеслав Касимов, МКБ: В случае DDoS-атак простои не могут превышать трех минут
Безопасность

В MOOH закупка рекламы происходит по показам, что делает инструмент прозрачным и гибким для рекламодателей. Для отслеживания эффективности размещений доступны такие ключевые метрики, как просмотры, охваты, чистота и видимость. Рекламодатель видит всю статистику рекламной кампании в метавселенных с помощью отчета Hybrid Reports. Кроме того, два раза в неделю менеджер проекта оставляет в отчете комментарии по динамике, что позволяет оперативно корректировать стратегию и достигать лучших результатов.

«Нам удалось создать уникальное решение на российском рынке. Hybrid Metaverse не просто следует трендам на рынке, но и создает их. MOOH станет эффективным и удобным решением для брендов, которые хотят стремятся быть ближе к аудитории и взаимодействовать с ней в новых форматах. Скоро в аналогичном формате будет доступен и видео инвентарь», — сказал Владимир Ланцов, операционный директор Hybrid Metaverse.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как власти сэкономят 155 млрд руб. на стимулировании спроса на беспилотники

В ответ на американские санкции Китай начал расследование против Google

Арсений Федоткин, Selecty: Темп роста лидеров цифровой трансформации замедлился

Выплаты авторам контента в «Вконтакте» выросли на 28%

Взломанный аккаунт Ozon во «ВКонтакте» разослал подписчикам вредоносную ссылку

Роскомнадзор начислил Google, Twitch, TikTok, Pinterest и Telegram штрафы больше, чем на 35 миллиардов

Конференции

Информационная безопасность 2025

Цифровое здравоохранение 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные вертикальные пылесосы для сухой уборки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще