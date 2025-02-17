Hybrid Metaverse представит рынку инструмент для размещения рекламы в виртуальных мирах — MOOH

Компания Hybrid Metaverse, входящая в AdTech-экосистему Hybrid, разработала Metaverse Out of Home (MOOH) — решение, которое позволяет размещать баннерную рекламу в виртуальных мирах. С его помощью бренды смогут размещать рекламу в метавселенной Roblox, предлагая пользователям ненавязчивый и нестандартный опыт взаимодействия с контентом.

Метавселенные стали полноценной частью российского рекламного рынка. Виртуальные пространства предоставляют уникальные возможности для взаимодействия брендов с аудиторией для охватов, выстраивания знания о бренде и роста лояльности. По оценкам Hybrid, благодаря использованию метавселенных российские бренды активно привлекают пользователей в свои метамиры. Например, «Самокат» уже привлек более 3 млн визитов, телеканал «Солнце» более 2 млн, а «Дикси» — 2,5 млн.

Российский бизнес активно развивает собственные метавселенные как альтернативный канал привлечения клиентов. В 2024 г. собственные метамиры в Roblox создали такие российские компании как «Яндекс.Маркет», «Союзмультфильм», «Пятерочка», «Самокат» и VK. С их помощью бренды могут установить контакт с поколениями Z и Альфа. Их представители обычно не воспринимают традиционную рекламу, отдавая предпочтение интерактивным и творческим форматам взаимодействия.

Следуя тенденциям в метаверс-индустрии, Hybrid Metaverse разработала Metaverse Out of Home (MOOH). Формат размещения на виртуальных баннерах можно сравнить с привычной наружной рекламой, но адаптированной под реалии цифровых пространств.

В MOOH закупка рекламы происходит по показам, что делает инструмент прозрачным и гибким для рекламодателей. Для отслеживания эффективности размещений доступны такие ключевые метрики, как просмотры, охваты, чистота и видимость. Рекламодатель видит всю статистику рекламной кампании в метавселенных с помощью отчета Hybrid Reports. Кроме того, два раза в неделю менеджер проекта оставляет в отчете комментарии по динамике, что позволяет оперативно корректировать стратегию и достигать лучших результатов.

«Нам удалось создать уникальное решение на российском рынке. Hybrid Metaverse не просто следует трендам на рынке, но и создает их. MOOH станет эффективным и удобным решением для брендов, которые хотят стремятся быть ближе к аудитории и взаимодействовать с ней в новых форматах. Скоро в аналогичном формате будет доступен и видео инвентарь», — сказал Владимир Ланцов, операционный директор Hybrid Metaverse.