На рынке появилось агентство мобильного маркетинга mApps

Агентство мобильного маркетинга mApps функционировало как часть проекта мобильной DSP Hybe (входит в состав AdTech-экосистемы Hybrid), впоследствии выделившись в отдельное направление. Об этом CNews сообщили представители mApps.

Агентство mApps будет работать с различными источниками трафика, включая собственные инструменты экосистемы Hybrid, такие как мобильная DSP Hybe. Клиентами агентства станут бренды и рекламодатели, которые нуждаются в поддержке при реализации рекламных кампаний для мобильных приложений. Формат работы mApps предполагает комплексный подход: от стратегического планирования до запуска и оптимизации кампаний.

Команда агентства обладает знаниями не только в мобильном маркетинге, но и имеет экспертизу в области разработки рекламных технологий и особенностей работы мобильных DSP. При этом mApps и Hybe остаются независимыми брендами с отдельными командами.

«Мы долгое время развивали российский рынок мобильной рекламы, и теперь решили предложить клиентам новый уровень качества и возможностей. Создание mApps — это логичный шаг для нас, ведь мы объединяем экспертизу в области технологий и маркетинга. Теперь мы сможем помогать брендам достигать максимальных результатов. Наша цель — сделать мобильный маркетинг еще более эффективным и доступным для всех участников рынка», — сказала основатель агентства mApps Яна Третьякова.