Softline помогла СПбГАСУ перевести занятия в дистанционный формат

Проект по миграции тенантов позволил Санкт-Петербургскому государственному архитектурно-строительному университету (СПбГАСУ) расширить использование лицензий Microsoft Teams, Microsoft Office 365 и оперативно перевести занятия в дистанционный формат

СПбГАСУ использовал два тенанта. Это личные кабинеты для лицензий, подписок, доменов, пользователей. Основная часть лицензий Microsoft VLSC была закуплена на один из них. Стояла задача провести миграцию одного тенанта в другой, чтобы сосредоточить все лицензии Microsoft Teams и Microsoft Office 365 в одном источнике, что удобнее с точки зрения управления сетевыми параметрами домена тенанта и возможности делиться лицензиями в рамках одной организации. Основная сложность заключалась в том, что по условиям Microsoft разные тенанты обслуживаются как независимые организации. Это не давало вузу возможности синхронизировать их использование и управление.

Для решения задачи прямым путем – с помощью отзыва лицензий и их перерегистрации через службу поддержки, – Microsoft потребовалось бы около полугода. Специалисты SoftLine провели работы за два дня в момент, когда срок действия лицензий на тенанте источника подходил к концу, что позволило оперативно совершить их продление уже в назначенном тенанте. Также была проведена верификация доменов по DNS-записям, синхронизация с Azure AD Connect, тестирование через службу ADFS и перенос подписки Azure Enterprise Agreement. По итогам миграции заказчик получил структуру единого тенанта из одного корневого домена и двух дочерних.

«В данном, казалось бы, простом проекте была проделана большая подготовительная работа. Мы много общались с технической поддержкой Microsoft, привлекали наших специалистов по лицензированию, коллеги из СПбГАСУ также активно участвовали в миграции. Успехом этого проекта мы обязаны грамотно и эффективно выстроенной коммуникации между всеми участниками – заказчиком, исполнителем и вендором», – сказал Александр Степанов, менеджер по продаже решений Softline.

«Благодаря проделанной командой Softline работе по объединению тенантов университет смог оперативно и безболезненно перевести занятия в дистанционный формат в период пандемии. Преподаватели и студенты вуза получили возможность использовать гибкие и функциональные средства для работы в командах и группах Microsoft Teams, прекрасно подходящие для образовательного процесса», – отметил Эдуард Савельев, начальник управления информационно-технологической инфраструктуры СПбГАСУ.