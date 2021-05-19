Власти собираются ввести в России тотальный контроль над интернет-рекламой

Вся реклама Рунета

В России может появиться единая база учета данных обо всей интернет-рекламе в Рунете. Соответствующий законопроект №1173900-7 с предложением правок в закон «О рекламе», внесенный депутатом от ЛДПР Сергеем Жигаревым, появился на портале обеспечения законодательной деятельности Госдумы sozd.duma.gov.ru.

Проектом закона предусматривается создание единой автоматизированной государственной системы (ГИС) учета интернет-рекламы, в которую будут включаться данные о рекламодателях и распространителях рекламы, операторах рекламных систем и рекламных посредниках. Все они будут обязаны размещать информацию о себе и о своих рекламных кампаниях самостоятельно или через операторов рекламных данных, при этом вся информация будет храниться в ГИС не менее пяти лет.

Роскомнадзор будет вести реестр операторов рекламных данных. Он же будет заниматься созданием комиссии для определения оператора рекламных данных. Порядок создания комиссии, ее состав и условия отбора оператора будут устанавливаться Правительством России.

Вопросы отнесения информации к категории рекламной будет решать Роскомнадзор в согласовании с Федеральной антимонопольной службой (ФАС). В случае принятия законопроекта предполагается, что его положения вступят в силу 1 июля 2022 г., отмечается в пояснительной записке к документу.

Рекламные бюджеты под госконтролем

Документ предлагает возложить на Роскомнадзор функции обработки, анализа и сверки всех данных, размещаемых в рекламной ГИС. Ведомству разрешается переложить технические и организационные вопросы учета и хранения данных ГИС на радиочастотную службу.

В России может появиться единая база рекламных кампаний Рунета

Документ предполагает, что все распространители интернет-рекламы в Рунете, включая сайты и рекламные агентства-посредники, будут обязаны заносить в ГИС учета рекламы сведения о своих рекламных кампаниях для российских потребителей, за исключением социальной рекламы.

Критерии отнесения организаций к распространителям рекламы, операторам рекламных систем и рекламным посредникам, а также форматы и сроки предоставления информации для внесения ГИС в документе не прописаны, их определение предлагается возложить на Правительство России.

Правительство также определит список госорганов, включая ФНС России и ФАС России, которые получат доступ к информации в ГИС учета рекламы. Порядок доступа участников рекламного рынка и операторов рекламных данных к информации, размещенной ими в ГИС, будет устанавливать Роскомнадзор, говорится в документе.

Мнение ведомств и участников рынка

В Роскомнадзоре заявили о поддержке вводимого законопроектом регулирования, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства. В Минцифры изданию заявили, что проект поможет повысить прозрачность в этом сегменте рекламной отрасли.

Интернет уже несколько лет является самым крупным медиа по привлекаемым рекламным бюджетам. В 2020 году интернет-площадки заработали на рекламе, по оценке Ассоциации коммуникационных агентств России, 253 млрд руб., тогда как доходы телеканалов составили только 169 млрд руб.

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Исполнительный директор DigitalBudget Александр Степанов заявил РБК, что его компания хотя и занимается мониторингом рекламы в Рунете с 2016 г., до сих пор отслеживает не более 30% от всего объема размещений. По его мнению, сторонний мониторинг рекламных кампаний будет возможен если только субъекты рекламного рынка будут сами делиться информацией о проведенных кампаниях.

Управляющий директор агентства Amplifi (входит в рекламную группу Dentsu) Андрей Яковицкий заявил РБК, что внедрение единой системы учета рекламы в интернете позволит рынку оценить востребованность контента аудиторией на разных площадках. По мнению Яковицкого, законопроект — это «шаг на пути к прозрачности рынка».

Директор по бизнес-консалтингу российского офиса Publicis Groupe Юлия Удовенко рассказала РБК о том, что законопроект не учитывает важной составляющей сегодняшнего рекламного рынка — глобальности. По ее мнению, такие платформы как Google или Facebook позволяют запускать кампании на разные регионы из любой точки мира, и ничто не помешает, например, YouTube, разместить кампанию на Россию из другой страны.

В марте 2019 г. CNews сообщил о том, что по итогам 2018 г. рекламная интернет-выручка в России впервые обогнала рекламу на телевидении. Тогда Digital-сегмент показал годовой результат 203 млрд руб. против 187 млрд руб. у телевидения, хотя по итогам 2017 г. телевидение опережало интернет – 170,9 млрд руб. против 166,3 млрд руб.

В сентябре 2020 г. CNews рассказал о том, что несмотря на пандемию коронавируса, российский рекламный рынок по итогам первого полугодия 2020 г. сократился на 9% год к году и составил порядка 205-207 млрд руб. Рынок интернет-рекламы в Рунете за этот же период потерял всего 1%, в то время как в других секторах наблюдался обвал до 37-50%.

По итогам 2020 г. в Mediascope весь рекламный рынок России оценивали в 473,0 млрд руб., что на 4% меньше, чем годом раньше. Из них на интернет-рекламу пришлось 253,0 млрд руб., или 53,4% всех рекламных бюджетов, при этом сегмент интернет-рекламы стал единственным в России, который за год продемонстрировал позитивную динамику – прирост на 4% год к году.

С учетом рекламных бюджетов на создание креативных решений, производство рекламной продукции и оплату услуг рекламных агентств и технологических посредников суммарный объем российского рынка маркетинговых коммуникаций по итогам 2020 г. составил примерно 810-830 млрд руб.