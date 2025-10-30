Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185066
ИКТ 14367
Организации 11148
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3522
Системы 26351
Персоны 79602
География 2978
Статьи 1568
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2733
Мероприятия 873

Удовенко Юлия


СОБЫТИЯ


30.10.2025 Группа RW+ запускает TrendFlow — ИИ-сервис раннего обнаружения трендов 1
19.05.2021 Власти собираются ввести в России тотальный контроль над интернет-рекламой 1
18.07.2008 «Бегун» мог быть продан Yahoo: подробности сделки 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Удовенко Юлия и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12172 2
Google Russia - Гугл Россия 188 1
Yandex - Яндекс 8303 1
Meta Platforms - Facebook 4516 1
VK - Mail.ru Group 3516 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 955 1
Group4Media - Групформедиа - GroupM, ГрупЭм - M360 - Mediamaker, МедиаМейкер - Wavemaker - Mediasystem, Медиасистем - MediaCom, Медиаком - Mediaminded, МедиаМайнд - Mindshare, Майндшер - Content+ - era - DiсitalHub - Accelerate - Mindshare 43 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1141 1
Dentsu Aegis Network - Денцу Эйджис Нетворк - Aegis Media 38 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12713 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3099 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2910 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6231 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3500 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2241 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 99 1
ЛДПР 110 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3044 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9492 1
AdTech - Баннеры - Баннерные сети - Banner networks 67 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33584 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5079 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 475 1
Google AdSense 119 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
Google YouTube - Видеохостинг 2864 1
Степанов Александр 22 1
Каплун Герман 55 1
Ковалев Александр 163 1
Яковицкий Андрей 1 1
Овчинников Борис 129 1
Brin Sergey - Сергей Брин 191 1
Larry Page - Ларри Пейдж 195 1
Делицын Леонид 133 1
Артамонова Анна 183 1
Жигарев Сергей 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 155197 2
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1643 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54523 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2242 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 263 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3349 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4653 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50849 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17246 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8473 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 693 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3632 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3751 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7747 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11390 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 163 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1396748, в очереди разбора - 732285.
Создано именных указателей - 185066.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Легальные приложения для отслеживания чужого смартфона в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/