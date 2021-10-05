Bi.zone провела анализ защищенности «Тэк-торг»

В рамках сотрудничества компания по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.zone выполнила анализ защищенности федеральной электронной торговой площадки «Тэк-торг». При проведении работ эксперты Bi.zone сымитировали действия злоумышленника с помощью контролируемых атак и проанализировали исходный код компонентов платформы.

Анализ защищенности необходим, чтобы заранее узнать об уязвимостях в безопасности приложений и принять меры для защиты бизнеса от киберугроз. Подчас это помогает избежать ущерба на сотни миллионов рублей. Такие работы рекомендуется проводить сразу после формирования требований к безопасности и периодически повторять уже после реализации мероприятий по защите.

«Тэк-торг» постоянно развивает и дополняет торговую площадку новой функциональностью, поддерживая традиционно высокий уровень качества кода в части безопасности и защищенности системы и данных ее пользователей-партнеров. Эксперты Bi.zone проверили возможности реализации угроз безопасности, а «Тэк-торг» внедрила предоставленные по итогам работ рекомендации для повышения уровня защищенности.

«Нужно отметить, что коллеги проактивно справляются со всеми атаками потенциальных злоумышленников. Наши эксперты ознакомились с особенностями платформы и предложили меры по совершенствованию системы защиты. Мы всегда рекомендуем включать работы по периодическому поиску и устранению уязвимостей в жизненный цикл системы: это позволяет снизить финансовые и репутационные риски как для приложений, так и для всей компании», — отметил директор блока экспертных сервисов Bi.zone Евгений Волошин.

«Защита данных наших заказчиков — это основной приоритет компании. Эта проверка была частью нашей регулярной деятельности по контролю и совершенствованию системы защиты от киберугроз. Специалисты Bi.zone профессионально выполнили аудит кибербезопасности и предоставили ценные рекомендации, благодаря которым наши эксперты поддерживают защищенность торговой площадки с учетом актуальных трендов кибербезопасности», — сказал генеральный директор «Тэк-торг» Дмитрий Сытин.