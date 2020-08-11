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«ТЭК-Торг» внедряет сервис цифрового факторинга

Интеграция Внедрения
, Текст: Эльяс Касми

АО «ТЭК-Торг» совместно с «Интер РАО – Центр управления закупками» и ПАО Банк «ФК Открытие» объявляют о старте проекта по внедрению цифрового финансового сервиса «Факторинг». Завершить реализацию «пилота» планируют к началу 2021 г.

Пилотное использование сервиса реализовано в закупочных процедурах ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией», проводимых на ЭТП «ТЭК - Торг» в секции «Интер РАО». Решение позволит перевести в цифровой формат весь цикл заключения договоров, а также значительно упростит доступ участников закупок к эффективным финансовым инструментам.

Традиционно взаимодействие участников факторинговой сделки осуществлялось по большей части вручную, что влекло существенные финансовые и временные затраты, так как для фактора такая схема оборачивалась длительной верификацией поставки, для поставщика — задержкой в получении оплаты. Внедрение системы цифрового факторинга позволяет перевести все процессы — от первичного обращения к фактору до получения финансирования — в онлайн-формат.

Решение не только упрощает взаимодействие между участниками процедуры, но и обеспечивает высокую конфиденциальность данных, исключая участие посредников. Благодаря интеграции цифрового модуля и системы юридически значимого документооборота поставщик в личном кабинете может самостоятельно выбирать лучшие условия финансирования из предложений факторов, согласованных заказчиком. Для поставщиков и дебитора это возможность получить более выгодные условия сотрудничества со стороны факторов, а также существенно сократить временные и финансовые затраты.

По результатам запуска цифрового модуля в секции «Интер РАО» удалось в 8 раз сократить сроки реализации задачи - с 44 до 5,5 рабочих дней с момента принятия решения об использовании факторинга до первого финансирования.

В настоящий момент воспользоваться сервисом можно в онлайн-режиме и на специальных условиях. В дальнейшем применение данного сервиса будет распространено на закупочные процедуры других компаний Группы «Интер РАО» с возможностью подключения неограниченного количества кредитных организаций. Завершить реализацию пилотного решения и начать масштабирование планируется к началу 2021 г.



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