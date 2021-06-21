Федеральная электронная площадка «ТЭК-Торг» запускает аутсорсинг закупок

Оператор федеральной электронной площадки АО «ТЭК-Торг» сообщает о запуске нового направления - аутсорсинга закупок. Сервис включает в себя функции по организации, проведению и сопровождению закупок по модели S2P (source-to-pay) и сможет полностью закрыть потребности компаний по организации удаленного подразделения закупок.

В 2021 году организаторы закупок, прежде всего работающие по 223-ФЗ, столкнулись с большим количеством изменений в части законодательного регулирования, а у специалистов закупочных подразделений все чаще стали возникать вопросы по организации эффективного процесса закупок и контролю расходов компании.

Новый сервис АО «ТЭК-Торг» по аутсорсингу закупок позволяет организаторам сократить финансовые и трудовые затраты на обеспечение хозяйственной деятельности и сконцентрироваться на профильных задачах – производстве и сбыте продукции. Передача функций отдела закупок квалифицированным специалистам обеспечивает распределенную ответственность при исполнении договоров и дает гарантию выбора благонадежного контрагента.

«У нас уже был успешный опыт выполнения работ по аутсорсингу закупок для наших клиентов, - комментирует генеральный директор АО «ТЭК-Торг» Дмитрий Сытин. – Нам был передан в работу весь процесс подготовки по отдельным категориям непроизводственных закупок — от предварительного договора до его согласования и отправки на подпись. Мы решили масштабировать эту практику и предложить партнерам комплексный пакет услуг. Тем не менее выбор победителя торгов всегда остается на стороне заказчика, мы выступаем партнером по организации и сопровождению закупочных функций, включая работу с документами, ведение электронных информационных систем, получение оперативных консультаций по всем вопросам закупочного процесса, правовую поддержку в ФАС при возникновении спорных и конфликтных ситуаций и др».

Организация работы удаленного подразделения закупок включает поиск исполнителей на выполнение определенного вида работ – при этом осуществляется проверка исполнителя на благонадежность, фиксирование цен на оказываемые услуги, помощь в заключении договора, проверка качества оказанных услуг, выборочный аудит проведенных закупок или подготовленных документов на соответствие требований законодательства РФ. В рамках сервиса также производятся поиск потенциальных клиентов и проведение с ними переговоров, консультации по условиям и тарифам услуг исполнителя; сопровождение потенциальных клиентов при взаимодействии их с исполнителем, анализ затрат и исследование рынка, и другие задачи.

Передача части закупочных функций на аутсорсинг позволит организациям сформировать полноценную эффективную систему закупок, обеспечит скорость, точность и прозрачность, а также строгую сквозную безопасность.