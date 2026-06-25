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Смирнова Людмила

СОБЫТИЯ


25.06.2026 Positive Education запускает первую в России программу для CISO с фокусом на бизнес-компетенции 1
14.06.2022 Людмила Смирнова назначена заместителем генерального директора «Газпром-медиа холдинга» 2
20.07.2020 Финансы «Билайна» возглавила экс-финдиректор «Лаборатории Касперского» 3
18.10.2018 «Лаборатория Касперского» экономит более $4 миллионов в год с помощью облаков SAP 1
10.03.2017 Глобальные финансы «Лаборатории Касперского» возглавила экс-финдиректор Tele2 2
11.11.2016 Tele2 внедрил систему бюджетирования на базе SAP BPC 1
30.04.2015 SAP S/4HANA на Форуме SAP: российские компании распробовали таблетку от кризиса 1
20.02.2015 Tele2 сократит издержки на ИТ за счет облачных технологий 1
24.10.2013 «Tele2 Россия» объявила об изменении структуры собственности оператора 1
12.11.2012 В Москве пройдет Третья зимняя сессия «Антикризисные решения для CFO» 1
19.09.2012 Людмила Смирнова назначена финансовым и административным директором «Tele2 Россия» 2
09.06.2007 ИД «ИнтерМедиаГруп» оптимизирует финансовую отчетность 1

Публикаций - 12, упоминаний - 17

Смирнова Людмила и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3303 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5578 4
SAP SE 5574 4
SAP CIS - САП СНГ 867 4
Бюджетный процесс 4 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9458 2
HEC 26 2
SAP Consulting 36 1
Tele2 AB 62 1
Финансист 70 1
Т2 - Т2 Мобайл - Санкт-Петербург Телеком 38 1
ЕПК - Единая почтовая корпорация - СГП - Системы гибридной печати 6 1
СофтПром 24 1
Ростелеком 10854 1
МегаФон 10588 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 721 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15530 1
HP Inc. 5868 1
9491 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1902 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 396 1
Inventive Retail Group - IRG - Инвентив Ритейл 97 1
Актион МЦФЭР 56 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 1
Navigine - Навигационные решения 19 1
NP Capital 2 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 351 1
Белый Ветер 365 1
Резонанс НПП 405 1
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 39 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
ОНК - Объединенная нефтехимическая компания 10 1
MDG - Management Development Group - Менеджмент Девелопмент Групп - Миллениум - Гастрономчикъ - Ресторанчикъ 16 1
АйЭрСи Групп - Петропавловск – Черная металлургия 2 1
Транснефть - НМТП - Новороссийский морской торговый порт - НСРЗ - Новороссийский судоремонтный завод - Флот НМТП - НЛЭ - Новорослесэкспорт - ИПП - Балтийская Стивидорная Компания - СФП 20 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3129 1
Газпром ПАО 1483 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 905 1
Евросеть 1421 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 291 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1857 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 314 1
Формула Кино - Синема Парк - Кронверк Синема 40 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 206 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3408 1
Российский клуб финансовых директоров 32 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2006 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22718 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24124 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12698 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17941 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64082 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7783 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60947 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29534 2
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SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 55 2
Softprom PlanDesigner 21 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 578 1
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SAP Ariba 308 1
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Борисов Роман 32 1
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Чечин Андрей 3 1
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5421 1
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 210 1
Экономический эффект 1311 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6059 1
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Sanoma Independent - Independent Media Sanoma Magazines - Independent Media - Индепендент Медиа 29 3
Marie Claire 8 2
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 1
Independent 111 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ4 - телеканал 11 1
Газпром ГПМ - Матч! Страна - телеканал 8 1
Газпром ГПМ РТВ - Суббота! - телеканал 7 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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