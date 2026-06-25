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Смирнова Людмила
СОБЫТИЯ
Смирнова Людмила и организации, системы, технологии, персоны:
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3408 1
|Тихонов Андрей 43 2
|Шепелявый Дмитрий 53 1
|Борисов Роман 32 1
|Подольский Виталий 16 1
|Ганрио Роман 10 1
|Переверзев Николай 8 1
|Гареев Руслан 7 1
|Шутов Георгий 2 1
|Партин Илья 2 1
|Горбатова Лариса 2 1
|Чечин Андрей 3 1
|Борщев Даниил 6 1
|Котляров Данила 1 1
|Лунеев Евгений 1 1
|Шебарова Екатерина 2 1
|Скляров Михаил 2 1
|Соседкина Наталия 3 1
|Шинакова Наталья 2 1
|Höchbauer Stefan - Хохбауэр Штефан 8 1
|Александрова Любовь 2 1
|Авоев Владимир 2 1
|Вищаненко Антон 1 1
|Семушкина Наталья 1 1
|Mambrini Fabrizio - Мамбрини Фабрицио 3 1
|Жаров Александр 181 1
|Торбахов Александр 110 1
|Урьяс Вадим 98 1
|Богачев Игорь 183 1
|Берда Тимур 7 1
|Шарак Андрей 67 1
|Яклаков Денис 11 1
|Ларкин Андрей 4 1
|Мильштейн Дмитрий 13 1
|Фефилова Светлана 3 1
|Орехов Вячеслав 48 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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