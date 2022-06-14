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Людмила Смирнова назначена заместителем генерального директора «Газпром-медиа холдинга»

«Газпром-медиа холдинг» объявляет о новом назначении. Должность заместителя генерального директора компании заняла Людмила Смирнова. Она будет заниматься финансовыми, корпоративными и операционными вопросами. Об этом CNews сообщили представители «Газпром-медиа холдинга».

Людмила Смирнова: «Рада стать частью большой команды и работать бок о бок с сильнейшими профессионалами нашей страны. Уверена, что впереди нас ждет много задач, выполнение которых поможет нам упрочить наши позиции на рынке».

До перехода в «Газпром- медиа холдинг» Людмила Смирнова работала в ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн»), где занимала пост вице-президента и главного финансового директора компании и отвечала за финансовую и управленческую отчетность, планирование и исполнение бюджета. Ранее она работала в таких компаниях, как Hewlett-Packard Russia, Hearst Shkulev Media, Tele2 и «Лаборатория Касперского».

Светлана Фефилова, занимавшая должность заместителя генерального директора холдинга, покидает компанию.

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Людмила Смирнова

Генеральный директор «Газпром- медиа холдинга» Александр Жаров: «Светлана Фефилова присоединилась к команде холдинга во время пандемии и помогла нам успешно пройти этот турбулентный период. Процессы внутри компании ускорились и диверсифицировались. Мы благодарны Светлане за проделанную работу и желаем ей удачи в дальнейших проектах. Рады приветствовать Людмилу Смирнову в нашей команде. Она уже начала погружаться в процессы по ключевым направлениям. Ее разносторонний опыт, сложившийся во времена работы в ИТ-компаниях, телеком-операторах и медиа, поможет нам добиться максимальной эффективности в разных средах, в которых представлен “Газпром-медиа холдинг”».

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«Газпром-Медиа Холдинг» объединяет активы во всех сегментах медиарынка: телевидении, производстве и дистрибуции контента, радио, прессе и продажи рекламы. В цифровой среде холдинг управляет видеоплатформами, предлагает продукты в области рекламных технологий, решения на основе анализа и обработки больших данных.

Холдинг управляет 9 эфирными телеканалами (НТВ, ТНТ, ТВ-3, «Пятница!», ТНТ4, «Матч ТВ», «Матч! страна», 2х2, «Суббота!»), производством и дистрибуцией тематических телеканалов («Ред Медиа») и спортивных каналов ГПМ Матч, а также оператором спутникового и цифрового ТВ «НТВ-плюс».

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