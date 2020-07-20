Финансы «Билайна» возглавила экс-финдиректор «Лаборатории Касперского»

В «Вымпелкоме» сменился главный финансовый директор – Андрея Ларкина, занявшего эту должность в январе 2018 г., сменила Людмила Смирнова. До перехода в «Вымпелком» она работала в «Лаборатории Касперского» и Tele2, где тоже занимала руководящие должности, имеющие отношение к финансам компании.

Кадровые изменения в «Билайне»

Оператор связи «Вымпелком» (бренд «Билайн») назначил на пост главного финансового директора Людмилу Смирнову. Об этом CNews сообщили представители компании.

До Людмилы Смирновой должность главного финдиректора «Билайна» занимал Андрей Ларкин – он получил ее в январе 2018 г. сменив на ней Фабрицио Мамбрини. Причины ухода Ларкина с этой должности на момент публикации материала известны не были.

Смирнова также назначена на пост вице-президента «Билайна». В компании она будет отвечать за финансовую и управленческую отчетность, планирование и исполнение бюджета. Она будет работать в прямом подчинении генерального директора «Билайна» Александра Торбахова, возглавившего оператора, как сообщал CNews, в начале апреля 2020 г.

Три года в «Лаборатории Касперского»

Карьера Людмилы Смирновой последние несколько лет была связана с корпоративными финансами международных медийных и ИТ-компаний. В частности, перед тем, как занять пост главного финдиректора «Билайна» она более трех лет занимала аналогичную должность в «Лаборатории Касперского». CNews писал, что в эту компанию она пришла в начале марта 2017 г.

Людмила Смирнова, новый финдиректор «Билайна»

В ведении Смирновой были финансовая и управленческая отчетности компании, а также все вопросы планирования и исполнения бюджета «Лаборатории». Помимо этого, она отвечала за управление финансовыми потоками, за административные вопросы в рамках всемирного бизнеса «Касперского».

В «Лаборатории Касперского» Людмила Смирнова находилась в подчинении Андрея Тихонова, исполнительного директора компании. Он занимает эту должность с 2012 г. Причины ухода Смирновой из «Лаборатории» на 20 июля 2020 г. известны не были.

Главный финансист в Tele2

В «Лабораторию Касперского» Людмила Смирнова перешла из Tele2 – российского оператора связи, входящего, как и «Билайн», в «Большую четверку», наряду с «Мегафоном» и МТС. В этой компании она работала с августа 2012 г. по февраль 2017 г. в должности финансового и административного директора подразделения «Tele2 Россия».

Карьера, связанная с финансами

Людмила Смирнова начала свою карьеру в 1993 г. с должности главного бухгалтера в компании «Линкон». В 1996 г. она получила диплом Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ, факультет управления) и перешла в российский офис компании Hewlett-Packard, в ноябре 2015 г. расколовшейся на HPE и HP Inc., на пост старшего бухгалтера.

В 1997 г. новым место работы стал российский издательский дом Independent Media, в котором она тоже была связана с финансами. В Independent Media Людмила Смирнова проработала до 2001 г., после чего перешла в российское представительство компании Nielsen Corporation, на тот момент известной как ACNielsen и занимающейся маркетинговыми исследованиями. В ней она до 2004 г. работала руководителем финансового отдела.

С 2004 по 2006 гг. Смирнова занимала должность финансового директора российской компании Hachette Filipacchi Shkulev, входящей в медиахолдинг Hearst Shkulev Group, издающий журналы Elle, Maxim, Marie Claire и др. В 2006 г. перешла на должность директора по корпоративным финансам в этой же компании, а в 2007 г. стала ее вице-президентом и корпоративным финансовым директором.

В общей сложности в Hachette Filipacchi Shkulev Людмила Смирнова проработала восемь лет. Из компании она ушла в 2012 г., чтобы перейти в Tele2.