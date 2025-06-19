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Индексная книга (каталог) CNews*
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Борщев Даниил


УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 «Касперский» спас свой офис в Великобритании. Англичане хотели забрать активы компании 1
17.07.2024 Запрещенный в США «Касперский» подарил американским пользователям полгода бесплатной подписки 1
16.07.2024 США больше не нужны. «Лаборатория Касперского» уходит из страны и увольняет персонал 1
10.03.2017 Глобальные финансы «Лаборатории Касперского» возглавила экс-финдиректор Tele2 1
09.02.2012 Рост «Лаборатории Касперского» резко замедлился 1
29.06.2005 Девушки-болельщицы задавали тон в "IT-дивизионе" по боулингу 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Борщев Даниил и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5051 6
Новые облачные технологии (НОТ) 457 1
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 280 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 597 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 163 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2976 1
Lightnet Complex - Лайтнэт Комплекс 13 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 285 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1122 1
1Click 7 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1274 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 209 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 647 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 249 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1562 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 356 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29292 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53402 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68676 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8122 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11536 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21016 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7551 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7063 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28334 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4738 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 159 2
Иванов Антон 80 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 515 1
Тихонов Андрей 42 1
Кондаков Гарри 35 1
Поляков Дмитрий 43 1
Делицын Леонид 131 1
Смирнова Людмила 11 1
Сайко Ольга 1 1
Рощин Олег 1 1
Тетерин Андрей 2 1
Мерием Камаль 7 1
Касперская Наталья 299 1
Касперский Евгений 326 1
Россия - РФ - Российская федерация 149889 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52663 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14275 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44362 2
Аргентина - Аргентинская Республика 595 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4017 1
Азия - Азиатский регион 5626 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17542 1
Канада 4926 1
Монголия 355 1
Колумбия - Республика 532 1
Иран - Исламская Республика Иран 1100 1
Индонезия - Республика 978 1
Малайзия 874 1
Таджикистан - Республика 885 1
Бразилия - Федеративная Республика 2402 1
Европа Восточная 3109 1
Африка - Африканский регион 3524 1
Европа 24414 1
Ближний Восток 2990 1
Америка - Американский регион 2176 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 281 1
Закавказье - Transcaucasia 123 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16774 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3407 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52885 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1120 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11299 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1490 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6093 1
Аудит - аудиторский услуги 2836 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2007 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49437 1
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 196 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 743 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1028 2
The Register - The Register Hardware 1612 2
Neowin 152 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11316 1
BleepingComputer - Издание 374 1
Sanoma Independent - Independent Media Sanoma Magazines - Independent Media - Индепендент Медиа 29 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366529, в очереди разбора - 750914.
Создано именных указателей - 177067.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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