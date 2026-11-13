Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Березовский Борис
СОБЫТИЯ
Публикаций - 25, упоминаний - 28
Березовский Борис и организации, системы, технологии, персоны:
|Патаркацишвили Бадри 11 7
|Гусинский Владимир 19 4
|Шеварднадзе Эдуард 4 3
|Рейман Леонид 1066 3
|Саакашвили Михаил 18 3
|Kluge John - Клюге Джон 4 3
|Amersi Mohamed - Амерси Мохамед 6 3
|Villalonga Juan - Виллалонга Хуан 7 2
|Путин Владимир 3492 2
|Абрамович Роман 48 2
|Гончарук Александр 92 2
|Потанин Владимир 94 2
|Лебедев Артемий 111 2
|Рожецкин Леонид 48 2
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 2
|Джохтаберидзе Гия 3 2
|Шеварнадзе Эдуард 3 2
|Фетисов Глеб 21 2
|Скворцов Борис 17 1
|Горбатовский Александр 10 1
|Гервис Юрий 11 1
|Немцов Борис 11 1
|Черновалов Павел 7 1
|Гринь Виктор 8 1
|Оситис Анастасия 12 1
|Рухадзе Ираклий 1 1
|Нестеренко Андрей 9 1
|Федорченко Андрей 3 1
|Иваненко Сергей 1 1
|Братуся Сергей 1 1
|Норкин Андрей 1 1
|Дмитрик Николай 2 1
|Соколов Руслан 1 1
|Маслюков Юрий 1 1
|Ростов Юрий 1 1
|Закаев Ахмед 1 1
|Иоффе Евгений 1 1
|Шувалова Ольга 2 1
|Абашидзе Аслан 1 1
|Арониа Теймураз 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8705 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4297 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485992, в очереди разбора - 721767.
Создано именных указателей - 204395.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485992, в очереди разбора - 721767.
Создано именных указателей - 204395.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.