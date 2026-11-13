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Березовский Борис

СОБЫТИЯ


13.11.2026 «Софтлайн» отстоял тайну своих акционеров и не будет платить по долгам партнеров «АйТи» 1
09.06.2022 Хозяева «Билайна» продали сотового оператора бизнесмену из окружения Саакашвили 1
09.11.2020 Как партнер «Альфа-групп» и «питерских» связистов работал в России за астрономический гонорар 1
29.09.2020 Как семья покойного соратника Березовского лишила американцев постсоветского сотового оператора 2
22.01.2020 Куратором ИТ в Госдуме стал скандальный журналист-разоблачитель 1
03.06.2016 Расследование: с кем «не поделил» активы новый партнер российского спутникового оператора 1
04.04.2013 В Сети появились документы о 120 тыс. офшоров. В списке - политики из России 1
30.03.2012 Кому понадобился канал упущенных возможностей? 1
11.09.2009 Дело Чичваркина: российские власти отыграются за Березовского 1
22.08.2007 Березовский завел блог в украинском интернете 1
24.07.2007 Партнер Березовского отберет у американцев грузинского сотовика 1
07.12.2006 Партнер Березовского требует с Metromedia $1 млн 1
27.10.2006 В Рунете введут цензуру. Повод дал Березовский 1
06.10.2006 Американцы продали грузинскую связь 1
31.07.2006 MIG уходит из России в Грузию 1
22.11.2005 Первый рейтинг: 20 самых богатых связистов России 1
17.06.2005 Швейцарцы купили РТКомм.ру по заказу "питерских"? 1
23.12.2003 Конкурс на право вещания на шестом телеканале признан незаконным 1
26.03.2003 Березовский не отказывается от попыток вернуть ТВ-6 в эфир 1
27.02.2002 Минатом подозревают в желании купить "Национальную службу новостей" 1
01.02.2002 МВД обещает не вводить ограничения на пользование Сетью 1
20.08.2001 Создателя "Ситилайн" не пускают в Россию 2
20.08.2001 За сотрудничество с Березовским не пускают в Россию 2
09.08.2000 "Яблоко" предлагает контролировать ОРТ 1
09.04.2000 Борис Березовский не хочет отдавать ОРТ 1

Публикаций - 25, упоминаний - 28

Березовский Борис и организации, системы, технологии, персоны:

MagtiCom - Объединенная телекоммуникационная компания Грузии - Грузинская телекоммуникационная компания из Тбилиси 45 7
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 6
МегаФон 11102 5
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - ComStar United Telesystems 1376 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9603 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1932 4
Питерская группа связистов 441 4
Telecom Georgia 7 3
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1054 3
Ростелеком - Связьинвест 1719 3
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 3
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 3
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 3
МТС - Система Телеком 239 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - СитиЛайн - Cityline 37 2
Ростелеком 11109 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16359 2
Ростелеком - РТКомм.РУ 389 2
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 352 2
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 111 2
Ростелеком - Глобус-телеком 235 2
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр - Комет ТК - Комет Телекоммуникационная компания - Доля - Алсеан-Н 144 2
Mustcom 37 2
Космос-ТВ - Космос Телеком 62 2
Пилот - Бизнес решения для торговли 32 1
БелСел - Diallog - белорусский оператор сотовой связи 65 1
Veon - Vimpelcom Georgia 2 1
Vodafone Bakcell - AzerTelecom - AzerConnect - ULTEL - CNC.AZ - DataPlus - Global Networks 32 1
Caucasus Online - Caucasus Network - Georgia Online - SaNet - Telenet 10 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1709 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 1
Qualcomm Technologies 1994 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1619 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 834 1
Vodafone Group 1414 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 202 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1602 1
Lenovo Motorola 3577 1
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 117 1
Киевстар - Kyivstar 577 1
Metromedia - MIG - Metromedia International Group - Metromedia International Telecommunication 67 6
ETV - Emergent Telecom Ventures 35 5
Salford Capital Partners - Salford Georgia 6 4
Istithmar 5 3
Газпром ПАО 1500 3
Альфа-Групп 753 3
First National Holdings 40 2
Гумма Групп - Гамма Инвест - Гамма Капитал 35 2
Альфа-Банк 1998 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 739 2
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 2
Caucuscom Ventures 3 2
Альфа-Эко 55 1
Transparency International - Трансперенси Интернешнл-Р 16 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 1
Caucascom Ventures 2 1
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 52 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телекомбанк 8 1
ИНС - Институт национальной стратегии 31 1
Commerzbank AG - Commerzbank Group 52 1
Fursa Alternative Strategies 2 1
Газпром ГПМХ - Медиа-Мост 36 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Сиданко - Сибирско-Дальневосточная нефтяная компания 5 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - ОНЭКСИМ-банк - Объединённый экспортно-импортный банк 3 1
TimeTurns Holdings 10 1
Медиа-Социум НП 10 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9187 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3179 1
Русагро Группа Компаний 401 1
Евросеть 1421 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 530 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 521 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 349 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 188 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 307 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 1
ПромСвязьКапитал 85 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 60 1
Black Sea Telecom 4 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6052 5
Судебная власть - Judicial power 2544 4
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 5015 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3724 3
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3383 1
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Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2398 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 506 1
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ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 241 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 522 1
ВАС РФ - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации - Федеральные арбитражные суды Российской Федерации 345 1
Международный арбитраж 32 1
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Единая Россия - Политическая партия 321 2
Медиаком - Росмедиаком НП 5 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 230 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 266 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
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Горбатовский Александр 10 1
Гервис Юрий 11 1
Немцов Борис 11 1
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Оситис Анастасия 12 1
Рухадзе Ираклий 1 1
Нестеренко Андрей 9 1
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Иваненко Сергей 1 1
Братуся Сергей 1 1
Норкин Андрей 1 1
Дмитрик Николай 2 1
Соколов Руслан 1 1
Маслюков Юрий 1 1
Ростов Юрий 1 1
Закаев Ахмед 1 1
Иоффе Евгений 1 1
Шувалова Ольга 2 1
Абашидзе Аслан 1 1
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