Хозяева «Билайна» продали сотового оператора бизнесмену из окружения Саакашвили

Группа Veon продала принадлежащего ей грузинского сотового оператора за $45 млн. Покупателем выступил местный предприниматель Хвича Макацария. Ранее он уже был в числе совладельцев данной компании, а также входил в круг бизнесменов, связанных с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

Veon продала свою грузинскую «дочку»

Группа Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под торговой маркой «Билайн») сообщила о продаже принадлежащего ей сотового оператора Veon Georgia. Сумма сделки составила $45 млн.

В сообщении Veon указывается, что оценка грузинского оператора соответствует мультипликатору 3,5 показателя EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию). Таким образом, показатель EBITDA продаваемой компании составлял $12,8 млн.

Покупателем Veon называет своего бывшего партнера в Грузии. Ранее Комиссия по телекоммуникациям Грузии сообщала, что одобрила ходатайство местного бизнесмена Хвича Макацария о покупке у Veon 100% зарегистрированных на Британских Виргинских островах оффшорных компаний WaterTrail Industries и Investico Allicance, владеющих в совокупности 100% в Veon Georgia.

Как «Вымпелком» выходил на грузинский рынок

«Вымпелком» вышел на рынок в 2006 г., приобретя 51% акций компании «Мобител» за $12,6 млн. Компания владела лицензией на сотовую связь стандарта GSM. Сеть была запущена в 2007 г. позднее «Мобител» обзавелся лицензией на сотовую связь четвертого поколения (4G) стандарта LTE, а вот лицензию на третье поколение сотовой связи (3G) компания получить не смогла.

Холдинг Veon избавился от своей грузинской «дочки»

В 2009 г. «Вымпелком» объединился с украинским оператором «Киевстар» в группу Vimpelcom со штаб-квартирой в Амстердаме. В 2017 г Vimpelcom был переименован в Veon. В свою очередь, «Мобител» был переименован в Veon Georgia.

Кто был партнером «Вымпелкома» в Грузии

В 2006 г. продавцом 51% доли в «Мобител» выступила GMC Group, занимавшаяся строительством торговых центров в России, Грузии и на Украине. У группы осталась 49% доля в операторе, а «Вымпелком» имел опцион на ее выкуп. Основателем GMC Group выступал бизнесмен Реваз Шарангия.

Хвича Макацария купил за $45 млн грузинского сотового оператора Veon Georgia

Согласно исследованию «Кому принадлежит Грузия», подготовленному организацией Transparency International (признана в России иностранным агентом), по состоянию на 2011 г. партнерами группы Vimpelcom в «Мобител» были оффшоры с Британских Виргинских островов Delgado Resources и упомянутый выше Investico Alliance. Им принадлежало, соответственно, 32% и 17% акций оператора.

Совладельцами Delgado Resources были Леван Караманишвили, Теймураз Арония, Реваз Шарангия, Реваз Елиава, Георгий Бажакзуиани и упомянутый Хвича Макацариа. Теймураз Арониа и Леван Караманишвили были также совладельцами Investico Aliance.

Шарангия и Караманишвили также входили в состав наблюдательного совета «Мобитела». Именно их считали партнерами Vimpelcom в Грузии. Шарангия также женат на сестре Караманишвили Нате.

След Михаила Саакашвили

Шарангия и Караманишвили близки к грузинскому политику Михаилу Саакашвили, возглавлявшему страну с 2004 по 2013 гг. Караманишвили учился вместе с Саакашвили в Киеве. В 2006 г. во время нахождения у власти Саакашвили, Леван Караманишвили вместе со своим братом Георгием приобрели популярный телеканал «Рустави-2». В 2015 г. после смены власти в Грузии прежний владелец «Рустави-2» Кибара Халваши через суд добился возвращения телеканала себе, утверждая, что у братья Караманишвили вынудили его продать данный актив.

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В 2012 г. Vimpelcom увеличил свою долю в «Мобител» до 80%. 20% оставалась у офшор с Британских Виргинских островов Miren Invest, принадлежащий Хвича Макацария. В 2021 г Veon выкупил у него эту долю, оставшись единственным владельцем грузинского сотового оператора. Теперь же Veon Georgia вернулся к одному из своих владельцев.

Конфликт нового владельца грузинской «дочки» Veon с властями страны

Хвича Макацария также владел крупным грузинским интернет-провайдером Caucasus Online. В 2019 г. Макацария продал азербайджанскому холдингу Neqsol сначала 49% в Caucasus Online, а затем и оставшиеся 51%. Neqsol владеет азербайджанским сотовым оператором Bakcell, а в 2019 г приобрел у МТС ее украинскую «дочку» (работает под торговой маркой Vodafone).

Обе сделки не были согласованы с Национальной комиссией по коммуникациям Грузии (GNCC, предшественницей Комиссии по телекоммуникациям), которая потребовала их отменить. В связи с тем, что это требование не было выполнено, в законодательство Грузии были внесены изменения, позволяющие комиссии назначать специальных управляющих в компаниях-нарушителях.

GNCC воспользовалась этой и возможностью и в 2020 г. назначила специальным управляющим Caucasus Online Мариам Сулаберидзе. Neqsol была не согласна с этим и пыталась его опротестовать. В решении Комиссии по телекоммуникациям Грузии по нынешней сделки с Veon отмечается, что требование регулятора об отмене сделок по продаже Caucasus Online холдингу Neqsol и возврате их Хвиче Макацарии не были исполнено. Тем не менее, комиссия одобрила покупку «дочки» Veon со стороны Макацарии.

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Veon Georgia является третьим по величине сотовым оператором Грузии, обслуживая 1,4 млн абонентов. Рыночная доля компании составляет 26%. Лидером рынка с 2,1 млн абонентов является компания Magticom, которая принадлежит наследникам работавшего в России предпринимателя Бадри Патаркацишвили (был партнером Бориса Березовского) и Гии Джохтаберидзе, зятю второго президента Грузии Эдуарда Шеварнадзе.

Сотовый рынок Грузии

Второй по величине сотовым оператором Грузии является компании Silknet, обслуживающая 1,8 млн абонентов. Silknet ранее называлась Geocell и принадлежала шведско-финской TeliaSonera, но в 2018 г. была продана оператору фиксированной связи Silknet. Всего в стране 5,3 млн сотовых абонентов.

По доходам Veon Georgia также является третьим по величине сотовым операторам. С начала 2021 г. по конец I квартала компания заработала 125 млн лари ($42 млн). Это 17% от доходов всех сотовых операторов за данный период.