Куратором ИТ в Госдуме стал скандальный журналист-разоблачитель

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Леонид Левин ушел из Госдумы в Правительство

Глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин перешел на работу в Белый дом, где стал заместителем руководителя аппарата Правительства. Как сообщается на сайте Госдумы, в этой должности Левин будет курировать знакомый ему спектр вопросов - ИТ, цифровую экономику, СМИ и др.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил Левина с новым назначением. По словам спикера, предыдущий состав Правительства недорабатывал в сфере цифровой экономики, в том числе не обеспечивал внесение необходимых законов. Со своей стороны, Левин считает, что во многом благодаря прежнему премьер-министру Дмитрию Медведеву удалось наладить конструктивное взаимодействие с с Правительством.

«Несмотря на сопротивление отраслевых министров и аппарата, он сделал так много в этой сфере, что мы практически вышли на другой уровень коммуникаций, который нам позволяет более качественно готовить законы, - заявил Леонид Левин. - И обсуждая кандидатуру на пост Председателя Правительства Михаила Мишустина, мы переживали и говорили о том, что нам эту преемственность необходимо сохранить, вывести, если хотите, диалог на другой уровень».

Чем занимался Левин в Госдуме

Через комитет, который возглавлял Леонид Левин, за последнее время прошло большое число законопроектов о регулировании интернет-сферы. В том числе был принят закон, называемый в прессе «о сувереном интернете», о штрафах за оскорбление власти и распространение фейков в интернете, о запрете внутрисетевого и национального роуминга.

Леонид Левин перешел на работу в аппарат Правительства

Левин является членом правления Российского общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) - старейшей общественной организации по развитию интернета в России. РОЦИТ входит в число учредителей Координационного центар национального домена сети интернет (КЦ) - администратора доменных зон .Ru и .РФ.

В 2015 г. Левин лично представлял нового директора КЦ Андрея Воробьева. А в ходе принятия закона «О суверенном интернете», предусматривающего контроль со стороны Роскомнадзора за национальными доменными зонами, Левин добивался, чтобы КЦ сохранил свои полномочия.

Александр Хинштейн будет курировать ИТ в Госдуме

Новым главой Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи стал Александр Хинштейн. Он получил известность в 1990-х годах как журналист газеты «Московский комсомолец», специализирующийся на журналистских расследованиях. В 1999 г. на него было возбуждено уголовное дело из-за использования поддельного удостоверения сотрудника МВД. Следствие настаивало на психиатрической экспертизе Хинштейна, но затем дело было прекращено.

Александр Хинштейн, новый глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

Хинштейн является автором нескольких книг о спецслужбах, первом Президенте России Борисе Ельцине, олигархах Борисе Березовском и Романе Абрамовиче и т.д..

С 2001 г. по 2011 г. Хинштейн трижды избирался в Госдуму по спискам от «Единой России». В 2016 г. Хинштейн, перестав быть депутатом и приостановив свое членство в «Единой России», стал советником главы Росгвардии Виктора Золотова по связям с общественностью. В 2018 г. Хинштейн покинул Росгвардию и на довыборах вновь избрался в Госдуму.

Нарушение межфракционного баланса

При формировании каждого состава Госдумы между фракциями заключается соглашение о разделе комитетов. Леонид Левин был депутатом от «Справедливой России», но его позиция перешла к Александру Хинштейну от «Единой России», что нарушает межфракционный баланс.

Ответственные за цифру в Правительстве

В новом составе полностью сменился блок кадров, отвечающих за вопросы ИТ и цифровизации. Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций стал Максут Шадаев. На уровне вице-премьеров за цифровизацию, по данным газет «Ведомости» и «Коммерсант», будет отвечать Алексей Оверчук, бывший замглавы Федеральной налоговой службы.

В то же время Максут Шадаев заявил изданию Tadviser, что его направление будет курировать другой вице-премьер - Дмитрий Чернышенко, бывший глава холдинга «Газпром-Медиа».

Кроме того, директором ИТ-департамента Правительства стал Евгений Комар, до сих являвшийся ответственным секретарем правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.