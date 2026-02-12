Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190470
ИКТ 14698
Организации 11389
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3551
Системы 26593
Персоны 82792
География 3027
Статьи 1574
Пресса 1272
ИАА 743
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2761
Мероприятия 881

Нестеренко Андрей


СОБЫТИЯ


12.02.2026 Чаты «Контур.Толка» научились пересказывать длинные переписки 1
09.02.2010 МИД РФ разочарован решением Ирана о начале самостоятельного дообогащения урана 1
18.11.2009 Запуск реактора АЭС в Бушере пройдет в согласованные с иранской стороной сроки 1
06.11.2009 МИД РФ: не стоит драматизировать ситуацию с плутонием в КНДР 1
11.09.2009 Дело Чичваркина: российские власти отыграются за Березовского 1
03.07.2009 КНДР провела испытания трех ракет ближнего радиуса действия 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Нестеренко Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Siemens AG - Siemens Group 2633 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9242 1
Lenovo Motorola 3531 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 207 1
Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 51 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 163 1
ИНС - Институт национальной стратегии 31 1
Siemens KWU - Kraftwerk Union AG 12 1
Евросеть 1417 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 441 4
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 505 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 1
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3122 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 338 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3480 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6344 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 280 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1184 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
Единая Россия - Политическая партия 318 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1630 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25550 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 1
Левин Борис 57 1
Чичваркин Евгений 162 1
Белковский Станислав 32 1
Власкин Андрей 18 1
Березовский Борис 24 1
Гервис Юрий 11 1
Закаев Ахмед 1 1
Гриднева Мария 1 1
Мамут Александр 132 1
Россия - РФ - Российская федерация 158378 5
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 579 2
Южная Корея - Республика 6879 2
КНДР - Пхеньян 76 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46104 2
Иран - Исламская Республика Иран 1125 2
Уран - планета Солнечной системы 547 1
Иран - Тегеран 159 1
Корея полуостров - Корейский полуостров 109 1
КНДР - Йонбён 14 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53587 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13588 1
Германия - Федеративная Республика 12963 1
Великобритания - Лондон 2411 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1828 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3043 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8912 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11449 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6035 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418889, в очереди разбора - 726080.
Создано именных указателей - 190470.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще