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Лицом к Западу. «Роснефть» срочно понадобились специалисты по SAP – импортозамещаться желания нет

«Роснефть» хочет нанять несколько специалистов по софту немецкой SAP вместо того, чтобы внедрять российские ERP-решения. Вакансии уже открыты. SAP оставила российских пользователей без техподдержки, присоединившись к антироссийским санкциям. До 2022 г. она была одним из лидеров российского рынка ERP-систем.

Обрати внимание – сделано в Германии

Российской компании «Роснефть» понадобились специалисты по программному обеспечению немецкой компании SAP, одного из лидеров мирового рынка ERP-систем. Как пишет Forbes, компания открыла несколько соответствующих вакансий на HeadHunter – часть в июне, часть в июле 2026 г.

SAP годами была одним из крупнейших игроков еще и российского ERP-рынка – до тех пор, пока в начале 2022 г. не поддержала антироссийские санкции. Она ушла из страны, оставив своих клиентов без технической поддержки, что вынудило часть из них в срочном порядке искать суверенную замену ее решениям.

«Роснефть», по-видимому, отказываться от софта SAP не спешит, несмотря на общий курс России на импортозамещение, особенно в крупном бизнесе и компаниях с госучастием. Forbes пишет, что специалистов по SAP она нанимает через свою ИТ-«дочку» в лице компании «Сибинтек». Именно она открыла несколько вакансий для консультантов и архитекторов SAP в своем дочернем предприятии «Сибинтек-Софт».

Что задумала «Роснефть»

Новые специалисты по продуктам SAP потребовались «Роснефти» с целью «участия в масштабном проекте по внедрению шаблонных решений ERP на базе SAP по регионам России в рамках цифровой трансформации». Это выдержка из описания к одному из объявлений, отмечает Forbes.

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SAP
Отказываться от ПО SAP российские компании не хотят

Редакция CNews убедилась, что «Сибинтек» ищет специалистов по SAP в разных регионах России – ей нужен «Консультант SAP/Специалист поддержки SAP» в Тюмени, «Консультант SAP CO» в Красноярске, «Ведущий специалист SAP FI» в Самаре, «Руководитель функциональной группы SAP MM/SD/ТОРО» в Москве, «Специалист технической поддержки SAP HR» в Находке и пр.

В зависимости от города и вакансии требуемый опыт варьируется от 0 до 6 лет, а формат работы может быть как офисным, так и полностью удаленным. При этом, что примечательно, ни в одной из найденных вакансий к моменту выхода материала не был указан размер зарплаты.

Часть вакансий открыта через компанию «Сибинтек-Софт». В числе прочих она ищет архитектора данных, в число обязанностей которого войдет «тиражирование типовых решений SAP».

Нужно больше иностранного

По мнению опрошенных Forbes экспертов, «Роснефть» в рамках неназванного «проекта по внедрению» намерена масштабировать свои имеющиеся решения на базе SAP вместо того, чтобы импортозаместить их. На это указал, в частности, директор департамента реализации инфраструктурных проектов ГК Softline Виталий Попов.

«Мы находимся в контакте с «Сибинтек» и понимаем, что это проект тиражирования существующей системы на дополнительные структурные подразделения ПАО «Роснефть», который будет выполняться полностью силами штатных сотрудников «Сибинтек» без привлечения внешних подрядчиков», – сообщил изданию руководитель практики «1С» компании «Рексофт» Алексей Стоянов.

Несмотря ни на что

Уход SAP из России, как и прекращение поддержки ее продуктов на территории страны, судя по всему, смущает не очень многих. Более того, спустя четыре года после бегства SAP из России ее продукты по-прежнему востребованы в отечественном топливно-энергетическом комплексе, считают собеседники Forbes. «Официальная поддержка SAP и западные партнеры, которые развивали эти системы, ушли из России. Поэтому сейчас развитие ERP-систем на базе SAP происходит либо силами российских интеграторов с такой компетенцией, либо (как мы видим, в основном в крупных компаниях) силами собственных ИТ-интеграторов и департаментов, где за последние 10-15 лет накопилась компетенция по внедрению и развитию SAP ERP», – сказал изданию партнер инвесткомпании Kama Flow Павел Охонин.

Специалистов по SAP нанимают многие крупные предприятия из ТЭК и других отраслей. В их числе – компания «Лукойл», которая, по данным Forbes, в конце июня 2026 г. открыла на HeadHunter вакансию эксперта по SAP. Из описания следует, что занявший эту должность сотрудник будет развивать систему SAP Human Capital Management в части расчетов и отчетности по НДФЛ и страховым взносам.

Директор по развитию бизнеса департамента «» ГК «Корус Консалтинг» Альберт Адиян отметил, что спрос на специалистов по SAP в российском ТЭК по-прежнему сохраняется, хотя и на заметно более низком уровне в сравнении с 2021 г. «Текущая востребованность во многом обусловлена дефицитом высококвалифицированных кадров из-за отъезда части экспертов за границу. Несмотря на официальный уход вендора с российского рынка многие корпорации продолжают развивать существующие западные ERP-системы, хотя при этом одновременно прорабатывают сценарии импортозамещения. Поэтому сегодня наиболее востребованы не столько специалисты по внедрению, сколько эксперты с опытом развития систем без поддержки вендора и реализации сложных переходов на отечественные решения – то есть архитекторы и старшие специалисты», – сказал Forbes Альберт Адиян.

Импортозамещение – лишь ширма

За четыре года подавляющее большинство крупных компаний из российского ТЭК так и не избавились не только от SAP, но и от других зарубежных ERP-систем. По оценке ГК «Ультиматек», таковых насчитывается более 80%.

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«Доля перешедших на отечественные решения исчисляется единицами процентов, и это скорее пилотные проекты по отдельным модулям, чем полноценный переход», – сказал Forbes генеральный директор «Ультиматек» Павел Растопшин.

«Многие организации сегодня официально декларируют полный переход на отечественные ERP-платформы, однако реальная картина намного сложнее. Значительная часть промышленных, энергетических компаний, ретейлеров продолжают использовать SAP в качестве критически важной основы своих производственных и финансовых процессов. Более того, нередко этот факт стараются скрывать — как от внешних аудиторов, так и от регуляторов, – сказал Forbes руководитель направления защиты корпоративных систем Digital Security Олег Голиков. – Формально компанию можно записать в «импортозаместившие», но внутри нее логистика, закупки, складская аналитика, расчет зарплаты или управление ремонтами продолжают работать на устаревших SAP-модулях».

«Экономической целесообразности и / или дефицита функционала, побуждающего бизнес в срочном порядке переходить с SAP на отечественное ПО, нет, – сказал Forbes директор центра компетенций «Управление предприятием» ИТ-холдинга Т1 Алексей Стоянов. – При дефиците бюджета и выборе, куда инвестировать – в переоснащение буровых или протягивание нового нефтепровода, или разработку нового месторождения — или же в капиталоемкую задачу по замене ERP (при том, что функционал существующих систем работает и удовлетворяет бизнес-пользователей), ответ очевиден. Предприятия вкладываются в основные виды бизнеса».

Геннадий Ефремов

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