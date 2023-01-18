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Цифровизация Инфраструктура
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ГК 1520 ввела отечественную цифровую систему управления движением на ж/д станции железорудного комбината «Карельский окатыш»

Дивизион ЖАТ ГК 1520 установил микропроцессорное оборудование собственного производства на станции Новая ведущего комбината по добыче и переработке железной руды в России «Карельский окатыш» (входит в «Северсталь»).

Российскую микропроцессорную централизацию МПЦ-ЭЛ внедрили вместо действующей ранее системы на базе иностранных компонентов. Новейшая автоматика будет управлять оборудованием станции, контролировать параметры его работы, позволит оптимизировать график перевозок, повысит безопасность и надежность промышленной железнодорожной линии.

Цифровизация станции Новая – часть проекта строительства комплекса циклично-поточной технологии (ЦПТ) в Центральном карьере комбината «Карельский окатыш». Применение отечественных разработок позволило после ухода иностранных поставщиков довести проект ЦПТ до ввода в опытно-промышленную эксплуатацию.

Запуск комплекса ЦПТ снизит себестоимость продукции и уменьшит углеродный след – вместо самосвалов на поверхность дробленую руду будут поднимать наклонные ленточные конвейеры, что сократит выбросы углекислого газа.

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Окатыши – твёрдые однородные шарики обогащенного железорудного сырья. Такая форма облегчает его транспортировку и хранение.

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