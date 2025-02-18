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Тихий океан Охотское море



18.02.2025 «МегаФон» наращивает интернет-скорости в районах Сахалина 1
12.12.2024 «МегаФон» подключил к 4G этнопарк в Магаданской области 1
11.12.2024 «МегаФон» установил систему мониторинга за углеродными выбросами на Сахалине 1
01.11.2024 Связь 4G долетела до поселка Чумикан на берегу Охотского моря 1
06.08.2024 МТС запустила цифровой гид по Магаданской области 1
05.03.2024 МТС: Каспийское море стало вторым по росту турпотока в 2023 году 1
04.03.2024 Баренцево море стало лидером по росту турпотока в 2023 году 2
01.03.2024 «МТС Travel» составил рейтинг популярных морей России за 2023 год 2
30.01.2024 «МегаФон» улучшил связь для вахтовиков на Эльгинском месторождении 1
18.01.2024 «МегаФон» развернул 4G на территории порта Эльга 1
18.10.2023 «Мегафон» запустил 4G для двухсот жителей села Балаганное 1
29.03.2023 «Мегафон» ускорил интернет на Курильском побережье 1
28.03.2023 «Мегафон» расширил сеть на берегу Охотского моря 1
09.03.2023 Маленькому министерству придется искать 120 миллионов за ИТ-работы «дочки» «Ростеха». Из бюджета оно их не получило 1
06.10.2022 В двух рыболовецких селах Хабаровского края впервые появился 4G 1
01.08.2019 АВВ поставит «Совкомфлоту» систему дистанционной диагностики 1
11.04.2019 Власти потратят 4,7 миллиарда, чтобы провести нормальный интернет в последний регион, где его нет 1
01.08.2018 Россия провела скоростной интернет на острова, которые требует вернуть Япония 2
24.04.2017 Стартовали морские изыскательные работы для строительства ВОЛС на Курильские острова 1
14.04.2017 Завершено строительство ВОЛС «Колымский экспресс» на территории Якутии 1
21.12.2016 МТС охватил сетью 4G все районы Магадана 1
22.09.2016 МТС перешел на ВОЛС в Магаданской области 1
05.09.2016 На Камчатку впервые провели нормальный интернет 1
11.08.2016 «Ростелеком» завершил строительные работы подводного ВОЛС на участке «Сахалин – Камчатка» 1
21.07.2016 «Ростелеком» приступил к завершающему этапу подводных работ на участке «Сахалин-Камчатка» 1
20.06.2016 Huawei и «Ростелеком» начали строительство подводной сети Камчатка-Сахалин 1
07.06.2016 Оптоволоконный интернет заменит на Камчатке спутниковый в 2017 году 1
07.06.2016 Началось строительство скоростной подводной линии связи до Камчатки 1
30.05.2016 Стартовал второй этап строительства подводной ВОЛС «Камчатка – Сахалин – Магадан» 1
16.05.2016 «Ростелеком» предоставит жителям Магаданской области скоростные безлимитные интернет-тарифы 1
17.09.2015 «Ростелеком» завершил первый этап строительства подводной ВОЛС Камчатка-Сахалин-Магадан 1
12.08.2015 Построены первые 500 км подводной ВОЛС Камчатка-Сахалин–Магадан 1
23.07.2015 Началась прокладка подводной линии связи Магадан — Сахалин — Камчатка 1
23.04.2015 Проект подводной ВОЛС «Камчатка - Сахалин - Магадан» прошел главгосэкспертизу 1
20.01.2015 «Ростелеком» в Магаданской области готовит береговую инфраструктуру ПВОЛС «Камчатка-Сахалин-Магадан» 1
15.01.2015 Проект подводной ВОЛС «Камчатка-Сахалин–Магадан» прошел экологическую экспертизу 1
27.11.2014 «Ростелеком» на Камчатке начал создание телекоммуникационной инфраструктуры подводной ВОЛС 1
20.08.2014 Строительство подводной ВОЛС «Сахалин – Магадан – Камчатка» поддержали на общественных слушаниях 1
18.07.2014 Анонс продукции на август 2014 г. 1
20.05.2014 Huawei построит для «Ростелекома» ПВОЛС Сахалин-Магадан-Камчатка 1

Публикаций - 56, упоминаний - 63

Тихий океан и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9741 22
МегаФон 8928 12
Huawei 3949 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12736 9
BQ - Bright & Quick - Новая линия 392 7
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1265 6
Huawei Marine Networks 12 4
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 254 4
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 94 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1485 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8769 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
Yandex - Яндекс 7411 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 1
БАРС Груп 546 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 1
Huawei Russia - Хуавэй Россия - Техкомпания Хуавей - Хуавэй Сервисез 42 1
Финансист 64 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 638 1
VideoMost - ВидеоМост 276 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 4
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 26 2
РЖД ТЖД - Тихоокеанская железная дорога 3 2
СКФ - Совкомфлот - Современный коммерческий флот 26 1
ABB Marine & Ports 3 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 205 1
Камчатскэнерго ПАО - Паужетская ГеоЭС - Мутновская ГеоЭС - геотермальная электростанция 21 1
Камчатнефтегаз 1 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 33 1
РЖД - Балтийский вокзал 2 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 359 1
СЗГП НПП - СевЗапГидроПроект 1 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 984 1
ОМЗ Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 19 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 133 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП - АМП Черного моря ФГБУ - Администрация морских портов Черного моря - Новороссийский морской порт 9 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11720 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2999 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5953 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 3
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 211 2
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 77 2
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 93 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 927 2
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 2
Правительство Магаданской области - органы государственной власти Магаданской области 26 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 90 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 641 2
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 60 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1222 2
Кабинет министров Японии - Министерство обороны Японии - Управление национальной обороны Японии 18 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3343 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 235 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 49 1
Правительство Чукотского автономного округа - Губернатор Чукотского округа 21 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 671 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1164 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 179 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 82 1
Федеральное собрание Российской Федерации 304 1
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 72 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Морспасслужба ФГБУ - Морская спасательная служба - Госмортспасслужба России ФГУ 5 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1385 1
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 49 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Тихоокеанский флот 22 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 263 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 40 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20732 27
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4682 26
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10805 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66606 23
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16001 20
Пропускная способность - Bandwidth 1754 20
ВОЛС - ПВОЛС - подводная волоконно-оптическая линия связи - подводный коммуникационный кабель 35 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50904 18
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1469 16
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6980 12
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13253 6
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Cable Innovator - судно-кабелеукладчик 9 8
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 4
МИТ Булава МБР - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета 56 3
Рубин ЦКБ МТ - 955 Борей - К-535 Долгорукий Юрий - К-551 Владимир Мономах - К-550 Александр Невский - Дмитрий Донской - 667БДР Кальмар - 667БДРМ Дельфин - российские атомные подводные лодки (АПЛ) стратегического назначения 26 3
ESA Envisat - Environmental Satellite 82 3
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 120 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 722 2
Microsoft Windows BitLocker 936 2
Роснефть - РН-Сахалинморнефтегаз - Сахалин-1 10 2
ABB Ability 18 1
ABB Azipod 4 1
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 79 1
Ситроникс КТ - Беринг ЭКНИС - Электронная картографическая навигационная информационная система «Беринг» 15 1
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МТС 3G-сеть 116 1
ЕГИСЗ РС - РЕГИЗ ГИС - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 23 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 306 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5234 1
МТС Big Data 272 1
Сахалин Энерджи - Сахалин-2 10 1
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Сапунов Алексей 37 5
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