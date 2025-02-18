Тихий океан Охотское море
Тихий океан и организации, системы, технологии, персоны:
|Никифоров Николай 1136 5
|Сапунов Алексей 37 5
|Путин Владимир 3187 5
|Калугин Сергей 168 5
|Иванов Сергей 388 3
|Гершензон Ольга 14 3
|Печеный Владимир 7 3
|Медведев Дмитрий 1654 2
|Донской Дмитрий 39 2
|Невский Александр 21 2
|Власов Сергей 98 2
|Балаценко Андрей 32 2
|Оловянников Дмитрий 41 2
|Базыль Артем 8 2
|Рябченко Ольга 12 2
|Челышев Илья 15 2
|Осеевский Михаил 316 1
|Кожемяко Олег 3 1
|Тонковидов Игорь 2 1
|Koskela Juha - Коскела Юха 4 1
|Wu Aiden - У Эйден 22 1
|Логинов Александр 44 1
|Белейчев Александр 9 1
|Дворкович Аркадий 210 1
|Сун Андрей 8 1
|Некрасов Дмитрий 3 1
|Борисов Егор 11 1
|Biao Wan - Бяо Вань 20 1
|Сафонов Владимир 4 1
|Гусев Алексей 19 1
|Иваницкая Юлия 26 1
|Гончаров Александр 19 1
|Затягалова Виктория 1 1
|Бочарников Владимир 1 1
|Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 54 1
|Плетникова Ирина 1 1
|Перевозникова Наталья 2 1
|SpaceDaily - Space Daily 187 2
|Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 2
|Военно-промышленный курьер 88 2
|МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
|CNews Мишень 166 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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