Разделы

Телеком Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«Мегафон» расширил сеть на берегу Охотского моря

«Мегафон» запустил новую базовую станцию в Устьевом Соболевского района Камчатского края. Устойчивая голосовая связь и мобильный интернет стали доступны для 360 жителей отдаленного сельского поселения. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Устьевое находится на западном побережье Охотского моря, возле устья реки Воровская. Эта территория стала осваиваться в начале 50-х годов XX века, поселение было образовано на месте рыбозавода, и основным видом деятельности здесь по-прежнему остается рыболовство.

Село отделено от районного центра и от других населенных пунктов окружающими его реками и лиманами, расстояние до Петропавловска-Камчатского по автомобильным дорогам составляет более 400 км. Ранее в Устьевом не было покрытия оператора, теперь новая базовая станция «Мегафона» обеспечивает более 360 жителей поселения мобильным интернетом 4G и устойчивой голосовой связью. Помимо этого, сельчане могут воспользоваться «цифровыми» звонками по технологии VoLTE, которые отличаются чистым звуком и быстрым соединением.

«Устьевое относится к труднодоступным и отдаленным поселениям Камчатского края. Это суровая местность с холодным морским климатом, частыми и сильными ветрами, туманами, дождями, нередки циклоны со штормами и метелями. Организовать качественное покрытие мобильной сети в таких условиях непросто, но очень важно – голосовая связь и интернет здесь нужны не только для комфортной жизни, но и для безопасности сельчан. Теперь наши абоненты смогут при необходимости вызвать помощь, следить за прогнозом погоды в режиме онлайн, получать срочные уведомления о режимах ЧС, а также оставаться на связи с родными и близкими», — сказал технический директор «Мегафона» в Камчатском крае Александр Гончаров.

***

«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Операторы связи уходят в онлайн. В России бешеными темпами закрываются салоны связи

МТС продает свой заграничный актив «Газпрому» или 1Xbet

Tele2 начинает брать с россиян плату за пополнение счета

Сотруднику сотового оператора, продавшему данные журналиста CNews, дали три года

Федеральные операторы начали мстить мелким конкурентам за мошеннические звонки

МТС отказывается от 3G

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как безопасно покупать и хранить криптовалюту: советы ZOOM

10 главных мифов об электромобилях

Где и как купить подержанную технику, чтобы не стать жертвой мошенников

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще