«Мегафон» расширил сеть на берегу Охотского моря

«Мегафон» запустил новую базовую станцию в Устьевом Соболевского района Камчатского края. Устойчивая голосовая связь и мобильный интернет стали доступны для 360 жителей отдаленного сельского поселения. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Устьевое находится на западном побережье Охотского моря, возле устья реки Воровская. Эта территория стала осваиваться в начале 50-х годов XX века, поселение было образовано на месте рыбозавода, и основным видом деятельности здесь по-прежнему остается рыболовство.

Село отделено от районного центра и от других населенных пунктов окружающими его реками и лиманами, расстояние до Петропавловска-Камчатского по автомобильным дорогам составляет более 400 км. Ранее в Устьевом не было покрытия оператора, теперь новая базовая станция «Мегафона» обеспечивает более 360 жителей поселения мобильным интернетом 4G и устойчивой голосовой связью. Помимо этого, сельчане могут воспользоваться «цифровыми» звонками по технологии VoLTE, которые отличаются чистым звуком и быстрым соединением.

«Устьевое относится к труднодоступным и отдаленным поселениям Камчатского края. Это суровая местность с холодным морским климатом, частыми и сильными ветрами, туманами, дождями, нередки циклоны со штормами и метелями. Организовать качественное покрытие мобильной сети в таких условиях непросто, но очень важно – голосовая связь и интернет здесь нужны не только для комфортной жизни, но и для безопасности сельчан. Теперь наши абоненты смогут при необходимости вызвать помощь, следить за прогнозом погоды в режиме онлайн, получать срочные уведомления о режимах ЧС, а также оставаться на связи с родными и близкими», — сказал технический директор «Мегафона» в Камчатском крае Александр Гончаров.

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