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Трубятчинский Николай


УПОМИНАНИЯ


30.07.2025 Инженеры МФТИ подготовили к испытаниям импортозамещающую систему управления для морской сейсморазведки 1
29.05.2025 В МФТИ разработано первое российское ПО для сейсморазведки на шельфе 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Трубятчинский Николай и организации, системы, технологии, персоны:

Геометрия НПО 146 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 26 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 406 1
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1037 2
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