Получите все материалы CNews по ключевому слову
Трубятчинский Николай
УПОМИНАНИЯ
|30.07.2025
|Инженеры МФТИ подготовили к испытаниям импортозамещающую систему управления для морской сейсморазведки 1
|29.05.2025
|В МФТИ разработано первое российское ПО для сейсморазведки на шельфе 1
Трубятчинский Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|Геометрия НПО 146 1
|НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 26 1
|НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 406 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151689 2
|Тихий океан - Охотское море 69 2
|Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13451 2
|Земля - планета Солнечной системы 10514 1
|Норвегия - Королевство 1817 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376348, в очереди разбора - 746223.
Создано именных указателей - 179939.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.