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Журавлева Тамара


УПОМИНАНИЯ


29.05.2025 В МФТИ разработано первое российское ПО для сейсморазведки на шельфе 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Журавлева Тамара и организации, системы, технологии, персоны:

Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15290 1
Россия - РФ - Российская федерация 149964 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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