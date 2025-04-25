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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 173657
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Загинай Максим



25.04.2025 В цветочных питомниках Санкт-Петербурга расцвел 4G 1
02.07.2024 «МегаФон» отправил бриг с Алыми парусами в стабильное интернет-плавание 1
13.01.2016 125 ТБ данных скачали абоненты «МегаФона» на Востоке России в новогоднюю ночь 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Загинай Максим и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9177 3
МегаФон Дальний Восток - МегаФон Дальневосточный филиал 53 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8026 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8527 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24824 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20990 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16276 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2294 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7484 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14064 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28177 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3599 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8602 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5885 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7352 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2532 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10739 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 578 1
WhatsApp Messenger 1113 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17729 3
Россия - РФ - Российская федерация 147823 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43933 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1938 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2490 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 728 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2548 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7667 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1393 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1721 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2722 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1428 1
Россия - Восточная Сибирь 265 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7196 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1777 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 90 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356085, в очереди разбора - 758442.
Создано именных указателей - 173657.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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