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Загинай Максим
|25.04.2025
|В цветочных питомниках Санкт-Петербурга расцвел 4G 1
|02.07.2024
|«МегаФон» отправил бриг с Алыми парусами в стабильное интернет-плавание 1
|13.01.2016
|125 ТБ данных скачали абоненты «МегаФона» на Востоке России в новогоднюю ночь 1
Загинай Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|WhatsApp Messenger 1113 1
|Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7196 1
|Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1777 1
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