В цветочных питомниках Санкт-Петербурга расцвел 4G

Садоводы, агрономы и профессиональные селекционеры в Павловске получили доступ к скоростному мобильному интернету. В преддверии дачного сезона инженеры «МегаФона» модернизировали телекоммуникационное оборудование на территории крупнейшего питомника растений в городе. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Обновленные базовые станции в районе Красной Славянки Павловска охватывают более трех квадратных километров оранжерей, выставочных зон, открытых плантаций, а также научную лабораторию Ленинградской плодоовощной опытной станции, и обеспечивают посетителей и персонал питомников скоростным интернетом на скорости до 150 Мбит/с.

Специалисты оператора провели рефарминг сети в локации: перевели частоты, которые использовались для устаревшего стандарта 3G, на современный стандарт LTE. Это позволило повысить скорость мобильного интернета на 30% и снизить нагрузку на сеть за счет более эффективного управления частотными диапазонами.

«К началу дачного сезона мы проводим работы по подготовке сети не только в СНТ, но и в специализированных локациях, где трафик с наступлением теплых дней существенно растет. Реализованный проект в Павловске позволяет покупателям без задержек и зависаний найти дополнительную информацию о растениях в сети, а научным сотрудникам заниматься исследованиями на земле, не возвращаясь в лабораторию», — сказал руководитель технического отдела «МегаФон» в Санкт-Петербурге Максим Загинай.

По данным аналитиков «МегаФона» жители Санкт-Петербурга и области стали чаще прибегать к советам по садоводству в интернете. С начала года количество пользователей онлайн-ресурсов с практическими рекомендациями для дачников увеличилось на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом один из самых высоких показателей по объемам трафика зафиксирован среди подростков 14-17 лет (+30% год к году). Для сравнения активность аудитории 55-64 лет увеличилась лишь на 20%, а 18- 24 лет – на 10%.