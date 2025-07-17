Разделы

Бизнес Кадры Телеком
|

Новый директор «МегаФона» в Магадане и Чукотке

Директором регионального отделения «МегаФона» в Магаданской области и Чукотском автономном округе назначен Максим Загинай. Ранее он руководил техническим отделом «МегаФона» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новому директору отделения в ближайшие годы предстоит работать над увеличением доли абонентской базы в регионах ответственности и улучшением качества сервисов оператора. Одним из приоритетных направлений станет внедрение и развитие цифровых проектов на северных территориях страны.

«Перед новым руководителем стоит много амбициозных задач в основу решения которых положено развитие сети 4G, активное включение в цифровую повестку региона, а также выстраивание продуктивного партнерства с органами власти и представителями бизнеса. Максиму хорошо известна специфика работы на Дальнем Востоке, а богатый профессиональный опыт поможет эффективно выстроить работу по улучшению качества мобильной связи», — сказалдиректор по региональному развитию «МегаФона» в Сибири и на Дальнем Востоке Максим Токаренко.

Максим Загинай окончил Уфимский государственный авиационный технический университет по направлению «Средства подвижной радиосвязи». В сфере телекоммуникаций он работает уже 24 года. Начинал с позиции консультанта коммерческого отдела «МегаФона». До нынешнего назначения руководил эксплуатацией телеком-сети в Башкирии, Хабаровском крае, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Какая CRM подойдет вашей компании? Тест
Цифровизация

«Вернувшись на Дальний Восток в качестве руководителя отделения, моя цель – сделать компанию лучшим оператором для наших клиентов. Особое внимание направлю на расширение портфеля B2B-продуктов и реализацию передовых цифровых проектов, что сделает «МегаФон» привлекательным как для абонентов, так и для экспертов телеком-отрасли», — сказал директор «МегаФона» в Магаданской области и Чукотском автономном округе Максим Загинай.

Максим Загинай сменил на должности руководителя Магаданского отделения Илью Челышева, который занял пост директора отделения «МегаФона» в Хабаровском крае.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Postgres Pro Enterprise — надежная СУБД для работы с «1С»

Минцифры расширяет список специальностей для отсрочки от призыва в армию

«Базис» представил обновлённую систему хранения данных

В России запатентовали фотодиоды для систем ночного видения с расширенным ИК-диапазоном

Бесплатная российская замена Active Directory упрощает переход на отечественное ПО

Секретные «облачные» ИС Пентагона почти 10 лет обслуживали китайцы на аутсорсинге

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие TWS-наушники открытого типа: хиты продаж

Обзор смартфона HUAWEI nova Y63: большая батарея и дополнительная кнопка

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Показать еще

Наука

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?

Северная Америка погружается в мантию Земли: ученые пока не понимают, что происходит

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое
Показать еще