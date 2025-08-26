Разделы

«МегаФон» увеличил в два раза зону LTE в Балаганном

Жители села Балаганное в Магаданской области смогут более активно пользоваться мобильным интернетом. Инженеры «МегаФона» модернизировали LTE-сеть в поселении и увеличили зону покрытия почти в два раза. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Улучшенное качество связи 4G доступно в центре села, вдоль побережья Охотского моря и в акватории, а также на важных транспортных магистралях к Тауйску и Талону. LTE уверенно работает и в северном направлении до территории бывшего аэродрома. Благодаря техническим работам зона покрытия оператора здесь была увеличена в два раза.

Балаганное — поселение, расположенное в живописном устье реки Тауй на побережье Охотского моря. В 2023 г. «МегаФон» запустил здесь связь четвертого поколения, установив современное оборудование. Жители села активно пользуются мобильным интернетом: общаются в мессенджерах и соцсетях, смотрят ролики на видеохостингах и киноновинки в онлайн-кинотеатрах. Аналитики посчитали, что в летние месяцы жители и гости села более активно передают данные через мобильные устройства. В июле 2025 г. трафик в Балаганном вырос на 15% относительно середины лета 2024 г.

«Балаганное находится в 120 километрах от областного центра, потому многие вопросы местным жителям удобно решать дистанционно. Мы расширили цифровые возможности для абонентов, чтобы они могли комфортно пользоваться услугами телемедицины, получать онлайн-образование или найти удаленную работу», — отметил директор «МегаФона» в Магаданской области Максим Загинай.

