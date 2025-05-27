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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 175355
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Сороко Антон


УПОМИНАНИЯ


27.05.2025 «МегаФон» впервые запустил 4G в чукотском селе Омолон 1
22.09.2023 К началу учебного года «Мегафон» запустил скоростной интернет 4G в Клепке 1
21.12.2022 «Мегафон» ускорил интернет на краю Чукотки 1
17.07.2015 Каждый десятый клиент банков в России не знает, подключен ли он к интернет-банку 1
28.10.2014 «Ростелеком» упростил себе отношения с налоговиками 1
21.08.2014 ПРО100 завоевывает рынок карт 1
24.06.2014 «Армада» разрешила своим «дочкам» выкупать ее акции с рынка 1
02.06.2014 АФК «Система» и «Банк Москвы» вложили 6 млрд руб. в холдинг РТИ 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Сороко Антон и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9269 2
Ростелеком 9913 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 373 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1501 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1807 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
РТИ 146 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 192 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1335 1
Миранда-Медиа 59 1
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 153 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 161 1
PM Expert - ПМ Эксперт 117 1
Ростелеком Интеграция - РТ-интеграция 3 1
Helios IT-Operator - Helios Information Technologies - Helios IT-Solutions - Гелиос ИТ - Гелиос информационные технологии - Гелиос Компьютер - Гелиос Дата 119 1
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 72 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1498 1
Армада - Союзинформ 32 1
Ростелеком - ПМТ - Пост Модерн Текнолоджи 27 1
Ситроникс - Элакс 10 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1118 5
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7583 1
Газпром ПАО 1367 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1236 1
Северсталь ПАО - Severstal 497 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 1
Роснефть НК - нефтяная компания 519 1
ПСБ - Промсвязьбанк 872 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 491 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 112 1
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 56 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Новатэк Новафининвест 56 1
Пробизнесбанк АКБ 134 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 1
ЧБРР - Черноморский банк развития и реконструкции 5 1
Европлан КБ - Европлан Коммерческий банк 6 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4962 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4268 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24914 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16376 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7507 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52762 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8619 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4008 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7448 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8111 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21109 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2966 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты 362 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14091 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24708 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11533 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68000 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28262 1
FinTech - Денежные переводы между своими банковскими счетами - me2me-переводы - P2P-переводы 153 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1069 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3351 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 342 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1979 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1765 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 861 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5161 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1323 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1196 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8349 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3650 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13759 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6543 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1248 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 791 1
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 1
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 89 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 725 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 311 1
Каштанов Дмитрий 28 1
Арсентьев Андрей 69 1
Захаров Алексей 47 1
Верхошинский Владимир 14 1
Михайлов Александр 41 1
Попов Алексей 336 1
Паткин Иван 23 1
Патрин Максим 32 1
Кузовкин Алексей 155 1
Россия - РФ - Российская федерация 148874 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44188 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17460 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52582 1
Индия - Bharat 5537 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 929 1
Германия - Федеративная Республика 12784 1
Бразилия - Федеративная Республика 2393 1
Индонезия - Республика 974 1
Украина 7668 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1365 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1380 1
Чехия - Чешская Республика 1317 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 861 1
Тихий океан - Берингово море - Bering Sea 13 1
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 248 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 407 1
Северный Ледовитый океан 119 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 240 1
Россия - Крайний Север 294 1
Россия - ДФО - Магаданская область 441 1
Тихий океан - Охотское море 67 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49207 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52547 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16717 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11235 1
Фондовая биржа - Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 124 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10176 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19200 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30124 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5986 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10166 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7639 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2002 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3622 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6168 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7090 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7161 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 532 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6105 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2123 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 156 1
Список системообразующих предприятий РФ 294 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6864 1
Финансовая грамотность 30 1
Опцион 101 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1171 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 662 1
Налогообложение - Налог на прибыль 208 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6286 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4993 1
Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 406 1
Известия ИД 656 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 77 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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