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Сороко Антон
УПОМИНАНИЯ
Сороко Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|Каштанов Дмитрий 28 1
|Арсентьев Андрей 69 1
|Захаров Алексей 47 1
|Верхошинский Владимир 14 1
|Михайлов Александр 41 1
|Попов Алексей 336 1
|Паткин Иван 23 1
|Патрин Максим 32 1
|Кузовкин Алексей 155 1
|Известия ИД 656 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361814, в очереди разбора - 755302.
Создано именных указателей - 175355.
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