«МегаФон» расширил LTE-покрытие в селе Тауйск Магаданской области

К началу летнего сезона жители Тауйска Ольского района Магаданской области получили улучшенную мобильную связь «МегаФона». Инженеры оператора модернизировали в селе базовую станцию четвертого поколения, что позволило расширить покрытие и сделать 4G доступным для большего числа пользователей. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Тауйск, одно из старейших поселений Магаданской области, основанное казаками в XVII веке. Около половины населения — представители коренных малочисленных народов Севера. В селе работают школа, больница, рыбоперерабатывающие предприятия, а также небольшой этнокультурный центр, где собраны национальные предметы быта, одежды, предметы декоративно-прикладного искусства.

Устойчивый LTE-сигнал покрывает всю территорию села Тауйск, в котором проживает около 300 человек. Мобильная связь 4G здесь появилась два года назад. Сейчас технические работы на существующем телеком-объекте позволили увеличить для сельчан емкость сети и зону устойчивого 4G-сигнала.

Инженеры «МегаФона» смонтировали дополнительное оборудование на базовой станции, что позволило расширить зону LTE-покрытия на паромную переправу через реку Яна. Мобильный интернет и голосовая связь по технологии VoLTE также доступны автомобилистам, которые отправляются в Магадан. В ожидании парома жители отдаленных сел Тауйск, Балаганное и Талон могут почитать новости, проверить прогноз погоды или оплатить заказ на маркетплейсе.

«Мы обеспечили полное покрытие связью 4G населенного пункта Тауйск и ближайшей к нему территории. Паромная переправа имеет большое значение для местных жителей: во время ее работы в отдаленные села завозят топливо и продукты. Мобильная связь на паромной переправе позволит абонентам удаленно решать бытовые и рабочие вопросы, более комфортно и с пользой проводить время в ожидании рейса», — сказал руководитель технического отдела «МегаФона» в Магаданской области Антон Сороко.