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«Мегафон» ускорил интернет на краю Чукотки

«Мегафон» модернизировал базовые станции в населенных пунктах, находящихся на краю Чукотки. Инженеры компании расширили емкость сети четвертого поколения и увеличили скорость мобильного интернета в поселке Эгвекинот и селе Лаврентия вблизи Берингова моря. Улучшения могут оценить более 4500 жителей. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Эгвекинот переводится с чукотского языка как «острая твердая земля». В отдельных местах почва здесь образует сплошную мерзлую массу. Лаврентия находится рядом с местом встречи Северного Ледовитого и Тихого океанов, свое название село получило благодаря путешественнику Джеймсу Куку, который, проплывая мимо, назвал так одноименный залив. За счет сложного рельефа и труднодоступности территории мобильная связь и интернет в этих населенных пунктах работают только через спутник, а связистам приходится прилагать дополнительные усилия для улучшения телеком-услуг.

Осенью 2022 г. «Мегафон» запустил дополнительный диапазон в сети 4G и в несколько раз увеличил пропускную способность базовых станций. За счет инфраструктурных мероприятий скорость мобильного интернета выросла в три раза. Максимальные значения сегодня могут превышать 25 Мбит/с – этого достаточно для загрузки фото, видео, общения в соцсетях и мессенджерах по видеосвязи, а также стабильной работы различных приложений.

«Мы видим, что жители Чукотки активно пользуются нашими услугами. Объем передачи данных в Эгвекиноте и Лаврентии вырос на 70% по сравнению с началом года. Поэтому крайне важно было расширить возможности существующей сети, чтобы удовлетворить растущие потребности абонентов и предоставить качественный интернет для работы цифровых сервисов. Впереди у нас еще большая работа по «мобильному освоению» Чукотки. Одной из задач мы ставим обеспечение микрорайона Озерный скоростным доступом в глобальную сеть», – сказал руководитель технических проектов «Мегафона» на Чукотке Антон Сороко.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,9 млн клиентов.

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