«Российские коммунальные системы» перешли на российскую CPM-систему

Интегратор ИТ-решений «МКСКОМ» завершил внедрение автоматизированной системы «1С:Управление холдингом» для группы компаний «Российские коммунальные системы», крупнейшего частного оператора водоснабжения и водоотведения в России.

Создание единого комплексного решения для автоматизации процессов казначейства, бюджетирования и МСФО позволило повысить эффективность работы финансового блока и перестать зависеть от зарубежных лицензий.

Руководство решило заменить западное программное обеспечение на российское с аналогичной функциональностью и параллельно автоматизировать все остальные функции финансового блока. В результате для автоматизации использовали программный продукт «1С:Управление холдингом».

Генеральным подрядчиком по выполнению проекта выступила компания Kept.

В задачи Kept входили разработка целевой модели данных, бизнес-процессов и методологии под внедрение системы, а также же общее управление проектом «под ключ». В качестве системного ИТ-интегратора проекта была привлечена компания «МКСКОМ», специализирующаяся на внедрении «1С:Управление Холдингом». Партнерство Kept и «МКСКОМ» обусловлено многолетним сотрудничеством в рамках разнообразных и масштабных проектов по автоматизации на базе продуктов «1С».

«Внедрение «1С:Управление холдингом» – это наше стремление к достижению максимальной эффективности и прозрачности в управлении на основе российского ПО. Теперь согласование и обработка платежей осуществляется в единой системе, консолидированная отчетность автоматически формируется в нужные сроки, а бизнес не зависит от зарубежных лицензий», – отметила директор по экономике и финансам группы компаний «Российские коммунальные системы» Наиля Мухамедзанова.

Специалисты адаптировали и перенесли в систему модель бюджетирования и управленческого учета, реализовали сбор консолидированной отчетности МСФО. В новой системе выполняются все операции казначейства: от создания и согласования заявок на оплату до разнесения банковской выписки. В системе также внедрена подсистема управления инвестиционными проектами, созданы функциональности долгосрочного планирования, расчета тарифных решений.

Всего разработано свыше 300 форм, позволяющих вести учет и анализировать данные. В новой системе созданы новые механизмы, повторяющие важные функции зарубежной системы, к которым привык финансовый блок.

«Уникальностью проекта, в первую очередь, является масштаб охвата функциональных областей. В системе интегрированы и взаимосвязаны все функции финансового блока. Мы создали единый контур работы для всех специалистов», – сказал генеральный директор «МКСКОМ» Павел Горбачев.