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Горбачев Павел
|12.03.2025
|«Российские коммунальные системы» перешли на российскую CPM-систему 1
Горбачев Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 118 1
|Российские коммунальные системы - РКС 15 1
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