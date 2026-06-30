Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Шанина Ирина
СОБЫТИЯ
Публикаций - 28, упоминаний - 28
Шанина Ирина и организации, системы, технологии, персоны:
|Дмитриев Андрей 49 24
|Алешкин Сергей 65 24
|Полянская Нина 24 24
|Тютюнник Александр 44 24
|Фокин Валерий 49 24
|Меденцев Константин 106 24
|Козак Николай 207 24
|Воронин Павел 194 24
|Тараторин Александр 58 24
|Сыцко Дмитрий 29 23
|Мартынов Павел 29 23
|Новоселов Иван 36 23
|Ефёров Алексей 45 23
|Голощапова Ирина 25 23
|Саратовский Николай 25 23
|Натрусов Артем 312 23
|Михалев Евгений 98 23
|Сирота Юрий 67 23
|Албычев Александр 168 23
|Андрианов Павел 86 23
|Дорофеев Дмитрий 33 23
|Копысов Виталий 64 23
|Лагунов Андрей 43 23
|Ульихин Павел 36 23
|Сафрыгин Егор 38 23
|Пчелин Юрий 41 23
|Руднева Валентина 26 23
|Бурилов Андрей 117 22
|Сологуб Денис 75 22
|Шадаев Максут 1206 19
|Гимранов Ринат 126 17
|Амалицкая Маргарита 31 13
|Чернышев Андрей 72 13
|Ерошкин Павел 36 13
|Микрюков Валерий 28 13
|Сотин Денис 216 13
|Галкин Николай 138 13
|Кирьянова Александра 166 13
|Шинкарев Александр 33 13
|Истомин Константин 58 13
|CNews Инновация года - награда 154 23
|Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 145 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8547 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453728, в очереди разбора - 727669.
Создано именных указателей - 196935.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453728, в очереди разбора - 727669.
Создано именных указателей - 196935.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.