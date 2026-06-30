Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 196935
ИКТ 15182
Организации 11669
Ведомства 1504
Ассоциации 1103
Технологии 3577
Системы 26921
Персоны 85870
География 3097
Статьи 1578
Пресса 1296
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2809
Мероприятия 895

Шанина Ирина

СОБЫТИЯ


30.06.2026 Skyeng создал внутреннего ИИ-разработчика и сократил сроки выпуска функций на 35% 1
07.03.2024 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1
15.06.2023 Успейте подать заявку на участие в CNews Forum Кейсы с участием главы Минцифры Максута Шадаева 1
13.06.2023 Осталась всего неделя до CNews Forum Кейсы 2023 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация 1
08.06.2023 ИТ в госекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
06.06.2023 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы с участием главы Минцифры 1
02.06.2023 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
30.05.2023 «Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
25.05.2023 Гиганты ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
18.05.2023 Остался месяц до CNews Forum Кейсы 2023 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация 1
16.05.2023 Когда программисты не нужны. Ведущие эксперты обсудят Low-code на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
11.05.2023 Импортозамещение: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
17.04.2023 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
16.03.2023 Глава Минцифры России Максут Шадаев участвует в CNews FORUM Кейсы. Идет регистрация 1
21.02.2023 Конференция CNews «Как цифровизация помогает расти российскому рынку e-commerce» состоится 28 марта 1
08.02.2023 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1
01.06.2022 Меньше недели остается до «CNews Forum Кейсы 2022» с участием главы Минцифры Максута Шадаева 1
31.05.2022 Глава Минцифры Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИКТ-отрасли на CNews FORUM Кейсы 7 июня. Задайте вопрос 1
27.05.2022 ИТ в госсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
24.05.2022 Осталось две недели до CNews Forum Кейсы 2022 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация 1
17.05.2022 Акулы импортозамещения: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
12.05.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев участвует в CNews FORUM Кейсы. До мероприятия остался месяц. Идет регистрация 1
11.05.2022 Как заработать на больших данных: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
29.04.2022 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
22.04.2022 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews Forum Кейсы при поддержке Минцифры 1
08.04.2022 Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews Forum Кейсы при поддержке Минцифры состоится в июне. Открыта регистрация 1
13.09.2021 Конференция CNews «Рынок E-commerce: как удержать покупателя» состоится 7 октября 1
23.08.2021 Конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 7 октября 1

Публикаций - 28, упоминаний - 28

Шанина Ирина и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15558 24
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 401 24
Luxms 116 24
Delta Computers - Дельта Компьютерс 122 13
Gelarm - Геларм 41 13
МегаФон 10609 13
InfoWatch - Инфовотч 1168 13
Directum - Директум 1244 13
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 64 13
Diasoft - Диасофт 1122 10
Rimini Street 77 10
Программный продукт ГК 84 10
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 10
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 93 2
Урбантех ГК - Urbantech Group 22 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 581 1
MIND Software - Майнд Софт 63 1
Hoff Tech - Хофф Тех 46 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 140 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5585 1
9504 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 284 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2139 1
БАРС Груп 574 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 170 1
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 75 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 119 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1117 1
Biocad - Биокад 94 1
SimbirSoft - СимбирСофт 123 1
Ланит Интеграция 218 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1450 1
Polymedia - Полимедиа 158 1
ИРЗ - Ижевский радиозавод 46 1
Северсталь ПАО - Северсталь Диджитал - Severstal Digital - Северсталь Цифровые Решения - Cometal 32 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 133 1
Flowwow - Флаувау 35 1
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 56 1
Zenden Group - Дом одежды 66 26
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 274 25
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 55 24
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8739 24
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 24
МКБ - Московский кредитный банк 648 24
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1156 24
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1879 24
ОМК - Объединенная металлургическая компания 233 24
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 690 24
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2391 24
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1197 24
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 539 24
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 616 24
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 354 24
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 223 24
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 206 24
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 24
Комус 109 24
МОСГАЗ 45 24
36,6 - аптечная сеть 96 24
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 23
Сургутнефтегаз - СНГ 287 17
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 549 13
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 13
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 13
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 610 11
Почта России ПАО 2338 10
НСПК - Национальная система платежных карт 941 10
X5 Group - Перекрёсток 635 10
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 10
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 10
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 10
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 617 5
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 567 4
Керамик Солюшнс Рус - Ceramic Solutions - Церсанит Трейд - Cersanit, Meissen Keramik, Mito 20 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 429 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 493 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1051 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1860 2
Федеральное казначейство России 1939 23
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13635 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3409 10
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 402 3
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 70 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2054 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5393 1
Роскачество - Российская система качества 48 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 19 1
НПС НП - Национальный платежный совет 31 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 229 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4836 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61049 26
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 775 25
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25193 25
Data Catalog - Database Catalog - Каталог данных - Централизованное хранилище метаданных 79 24
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1502 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64186 24
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35744 24
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5574 24
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3151 24
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6177 24
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2715 24
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1065 23
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34351 14
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1872 14
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1693 13
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7789 11
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8562 10
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 742 10
Почтомат - постамат - Автоматизированная почтовая станция - Postmats - Automated postal station 128 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13493 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6816 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21694 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6164 2
CJM - Customer Journey Map - карта взаимодействия потребителя с продуктом - выстраивание пути клиентов при использовании продуктов 55 2
HighLoad - Highly loaded systems and projects - Высоконагруженные системы и проекты - Высоконагруженные информационные системы 234 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 1
SuperApp - Суперприложение или суперапп - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 253 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7340 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6425 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17960 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12079 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1157 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1448 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2229 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2830 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 767 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8149 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7740 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24146 1
Московская Биржа - Финуслуги 64 24
Luxms BI 115 24
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 503 24
ПравоТех АО - Manage.one 38 13
UseTech - UseBus 31 13
Banki.shop 2 1
Synplity Platform - Synplity AI 5 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 938 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 748 1
Lex Borealis - Doczilla 19 1
Дмитриев Андрей 49 24
Алешкин Сергей 65 24
Полянская Нина 24 24
Тютюнник Александр 44 24
Фокин Валерий 49 24
Меденцев Константин 106 24
Козак Николай 207 24
Воронин Павел 194 24
Тараторин Александр 58 24
Сыцко Дмитрий 29 23
Мартынов Павел 29 23
Новоселов Иван 36 23
Ефёров Алексей 45 23
Голощапова Ирина 25 23
Саратовский Николай 25 23
Натрусов Артем 312 23
Михалев Евгений 98 23
Сирота Юрий 67 23
Албычев Александр 168 23
Андрианов Павел 86 23
Дорофеев Дмитрий 33 23
Копысов Виталий 64 23
Лагунов Андрей 43 23
Ульихин Павел 36 23
Сафрыгин Егор 38 23
Пчелин Юрий 41 23
Руднева Валентина 26 23
Бурилов Андрей 117 22
Сологуб Денис 75 22
Шадаев Максут 1206 19
Гимранов Ринат 126 17
Амалицкая Маргарита 31 13
Чернышев Андрей 72 13
Ерошкин Павел 36 13
Микрюков Валерий 28 13
Сотин Денис 216 13
Галкин Николай 138 13
Кирьянова Александра 166 13
Шинкарев Александр 33 13
Истомин Константин 58 13
Россия - РФ - Российская федерация 164582 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47273 24
Европа 24906 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19370 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14761 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1774 1
Россия - УФО - Тюменская область 1351 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 917 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3327 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6531 25
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53000 24
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57134 24
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 515 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27026 13
Экономический эффект 1313 13
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6133 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11197 9
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3949 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18006 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5619 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4950 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15860 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8799 1
Металлы - Никель - Nickel 357 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1549 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3772 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6658 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12200 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1455 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5522 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1370 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6449 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2091 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4779 1
CNews Инновация года - награда 154 23
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 145 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8547 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1270 24
CNews FORUM Кейсы 306 24
CNews AWARDS - награда 569 13
CNews Баттл 69 10
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453728, в очереди разбора - 727669.
Создано именных указателей - 196935.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Обзор DEMIAND HARRINGTON DK-5100: аэрогриль, который готовит сам

Лучшие автохолодильники в машину и палатку: хиты продаж

Показать еще

Наука

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту
Показать еще