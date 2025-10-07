Разделы

Кириленко Михаил


СОБЫТИЯ


07.10.2025 Как оценить экономическую эффективность RPA 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Кириленко Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

МКСКОМ - Puzzle RPA - Пуск ООО 6 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14037 1
Продо ГК - Продо Менеджмент 13 1
Lindaily - Линдэйли - Lindström - Линдстрем 5 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 536 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 395 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 221 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 202 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 521 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1245 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3383 1
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов - Системы моделирования бизнес-процессов 140 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1545 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22829 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2403 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 633 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7507 1
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 527 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 990 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3725 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11465 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12273 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3501 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27022 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11318 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21730 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72339 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1066 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1335 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6806 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4579 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17473 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22773 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2374 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 457 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5406 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3944 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 248 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2240 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13254 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1429 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33669 1
Примо РПА - Primo RPA 43 1
1С-Битрикс - Битрикс24 CRM 29 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 313 1
Alibaba Group - Qwen - Tongyi Qianwen 26 1
Meta AI - Llama - Large Language Model Meta AI - LLaMA 55 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 610 1
Кондратьев Владислав 9 1
Мамбетова Анна 1 1
Кузнецов Семен 4 1
Патракова Анжела 10 1
Кочетов Илья 7 1
Бери Светлана 9 1
Казак Николай 1 1
Финляндия - Финляндская Республика 3656 1
Россия - РФ - Российская федерация 155558 1
Экономический эффект 1190 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14950 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6211 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2286 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 318 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50959 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6189 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2893 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7294 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 974 1
