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Резидент «Сколково» создал самый большой российский 3D-принтер

Резидент «Сколково», компания «Ф2 инновации», которая занимается разработками и производством промышленных 3D-систем, выпустила новинку – гранульный 3D-принтер с самой большой областью печати. Он способен создать детали до четырех метров в длину, двух метров в ширину и метра в высоту и на 90% состоит из российских комплектующих.

F2 Gigantry стал первым крупногабаритным российским 3D-принтером. Он представляет собой открытый портал с экструдером (часть, которая расплавляет полимер и, двигаясь по определенной траектории, выращивает модель слой за слоем), способным создавать детали до четырех метров в длину, двух метров в ширину и метра в высоту. Технология позволяет печатать полимерными гранулами с производительностью до 10 кг/ч, в том числе вторсырьем – переработанным гранулятом.

3D-печать становится все более востребованной для модернизации промышленности. Она помогает решить вопрос о быстрой и качественной замене импортных решений, а также ускорении производства с увеличением количества выпускаемой продукции. F2 Gigantry позволит предприятиям, в частности, в аэрокосмической отрасли, создавать крупногабаритные полимерные детали быстро и дешево, сокращая издержки в сравнении с традиционными способами изготовления до 40 раз.

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F2 Gigantry

Никита Кузнецов, директор по проектам кластера передовых производственных технологий Фонда «Сколково»: «Компания “Ф2 инновации” – это активно развивающийся стартап, который постоянно ищет новые решения и ведет R&D разработки, пробуя новые рыночные ниши. Он имеет все необходимые сертификаты и успешно сотрудничает с предприятиями “Ростеха”, “Росатома”. Новая разработка, 3D-принтер F2 Gigantry, позволит печатать крупногабаритные детали, экономя материал в сравнении с традиционными технологиями. В перспективе будет возможна печать не только оснастки для изготовления, например, крыльев самолетов, но и сами крылья и другие элементы фюзеляжа. Такие запросы уже были получены в рамках выставок “Металообработка 2022” и “Технофорум 2022”».

Первый из серии принтер модели F2 Gigantry был разработан под заказ для печати оснастки для выкладки композитных крыльев самолетов. Подобные зарубежные решения, в среднем, стоят свыше 60 млн руб. Резиденту «Сколково» удалось в разы сократить стоимость оборудования за счет технологических ноу-хау и использования российских комплектующих, что показывает устойчивость производства к санкционному давлению.

Оборудование F2 innovations может быть полезно на предприятиях оборонно-промышленной, авиакосмической, автомобильной, машиностроительной отраслей, а также институтов и исследовательских лабораторий для создания крупногабаритных пресс-форм, пуансонов, матриц, оснастки для выкладки ПКМ (композитных материалов) и других деталей.

Евгений Матвеев, генеральный директор компании «Ф2 инновации»: «В целом, в России сейчас начинается бум станкостроения, к которому, в том числе, подключилась и наша компания. Подобное аддитивное оборудование для печати крупногабаритных изделий и оснастки помогает значительно снижать сроки подготовки производства и выпуска узлов и деталей в авиации, автомобилестроении, беспилотных системах, кораблестроении и и других отраслях».

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Импортозамещение

Продукция пермской компании имеет сертификат СТ-1, подтверждающий производство оборудования на территории РФ. F2 Gigantry на 90% состоит из российских комплектующих и находится на этапе сертификации.

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«Сколково» – российский инновационный. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «Биорг», «Рапидбио», «Моторика», Uchi.ru, «Якласс», VisionLabs, «Вокорд», «С-инновации», «Гепатера», «ЦРТ инновации», «Спутникс» и др. В 2021 г. выручка резидентов «Сколково» увеличилась почти на 55% по сравнению с 2020 г и составила 247,8 млрд руб. На 1 мая 2022 г. число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 3300. Количество рабочих мест в экосистеме стремительно приближается к 70 тыс.

F2 innovations (ООО «Ф2 инновации») ведет свою деятельность с 2018 г. За четыре года существования компания стала резидентом Фонда «Сколково», а ее разработки вошли в производственный процесс многих крупных предприятий страны. В апреле 2022 г. компания открыла новую площадку на территории Технопарка Пермского Политеха «Сосновый бор».

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